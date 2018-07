“Queremos salir de la zona más conflictiva de Linares por nuestro hijo”

“No queremos dinero, sólo poder darle a nuestros hijos una vida más digna”. Ricardo Amador y Noemí Contreras, una joven pareja sin recursos económicos y dos niños pequeños, solicitan otra vivienda social, distinta a la que actualmente ocupan en la calle Lope de Rueda, conocidos popularmente como “los bloques blancos”. Consideran que en este edificio no hay unas mínimas medidas de higiene ni seguridad. Según los padres del menor, “la Policía ha realizado varias redadas en otros pisos y nuestros hijos sufren, especialmente Ricardo que no entiende lo que ocurre. Hemos tenido que sacarlo de madrugada fuera de casa por ataques de ansiedad ante los gritos y las tensas situaciones que se viven a nuestro alrededor”. “Además, en el patio de luces, donde da nuestra piso, arrojan todo tipo de residuos, hasta pañales sucios. Quizá a alguien le guste vivir así, a nosotros, no”, dice la madre, reflexionado en que no tener recursos no tiene que ser sinónimo del malvivir.

La familia pide poder ocupar otra vivienda “aunque sea una calle más arriba, sabemos que la Junta de Andalucía tiene pisos cerrados”, asegura José Luis Flores, amigo de la familia. “Me he reunido con responsables de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) pero las soluciones no llegan”.

Cuentan con numerosos informes médicos y del centro educativo desaconsejando vivir en ese bloque de pisos ya que no beneficia a la salud del pequeño.