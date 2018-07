El octavo Voramar Street Jazz-Festival llega con novedades este agosto

Un año más, y ya van ocho, los amantes de la música tenemos una cita ineludible en las calles de Teulada-Moraira. Y es que el verano en la Marina Alta ya no sería lo mismo sin la celebración del Voramar Street Jazz-Festival. Una iniciativa que tendrá lugar del 7 al 30 de agosto y que surge a través del Ayuntamiento de la localidad teuladina en colaboración con la concejalía de Cultura.

El programa de este año 2018 ya ha sido presentado en rueda de prensa y advierte varias novedades, que seguro harán disfrutar a los vecinos y turistas, que en la época estival se acercan hasta el municipio. Entre ellas, destaca la incorporación del Voramar Kids, que presentará a grupos de música compuestos por jóvenes de entre 12 y 16 años.

A lo largo de estos años, el Voramar Street Jazz-Festival ha conseguido consolidarse como uno de los buques insignia del municipio y también de la comarca. Una iniciativa turística y cultural que complementa al turismo de sol y playa. Como siempre, todo ello gratuito y a pie de calle.

Este año el Festival contará con 26 números músicales que incluye diferentes géneros como el Jazz, el Blues, el Big Band o el Swing. Se trata de un evento que se desarrollará los martes, miércoles y jueves en los núcleos urbanos de Moraira y Teulada. A la lista de novedades se suma un concierto inaugural el día 3 de agosto de la mano de la agrupación Ruidolç Band.

El cartel de este octavo Voramar Street Jazz-Festival contará con distintos grupos que harán bailar a propios y ajenos. Entre ellos, la agrupación Little Big Band, Giogie and The Firelights, los Jazzymakers o Purpura Pansa.