Arcópoli denuncia dos violaciones durante el Orgullo

Es la primera vez que Arcópoli tiene constancia de violaciones durante el Orgullo. Las víctimas son dos chicos gais de menos de 25 años. Uno denunció, pero el otro no. "Por la violación que ha sido denunciada hay dos personas detenidas, la que no ha sido denunciada es totalmente impune", explica Rubén López, "lo peor de todo ya no es solo cómo se siente la víctima, sino que el agresor está suelto y el mensaje ha sido: 'yo he violado a alguien y no pasado nada'. No podemos transmitir ese mensaje, por eso la denuncia es necesaria siempre.

"Arcópoli no sois bienvenidos" / ARCÓPOLI

Ha habido, además, agresiones físicas: un chico que cuenta que un taxista le bajó del coche cuando vio que era gay, le pegó y le dejó tirado y otro que sufrió una agresión en una discoteca. Un chico le dijo "los maricones no deberíais estar aquí", le dio un empujón y le fracturó la mandíbula. Hay también pintadas homófobas, insultos y amenazas. En Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, han apedreado la luna de un coche porque tenía dentro una bandera arcoíris. De 35 incidentes, solo cinco han sido denunciados. "Nos sigue preocupando mucho eso. Las víctimas siguen sin denunciar porque piensan que no va a servir para nada y tienen miedo. Nosotros estaremos siempre ahí intentando luchar para que este tipo de incidentes no ocurran".

Desde Arcópoli ven una relación directa: cuanta más visibilidad, más ataques. "Cuando no nos visibilizamos, cuando parece que no existimos, no molestamos a nadie. Les molestamos a los intolerantes cuando nos dejamos ver. Pero no nos vamos a ocultar, no vamos a ir hacia atrás. Lo que necesitamos es una apuesta clara de las instituciones para que cuando a una víctima le ocurra esto sepa que hay unos mecanismos para protegerle a ella y nunca al agresor porque por ser visible nunca es tu culpa".

Ya se han reunido con el Ayuntamiento de Madrid de cara al año que viene y piden más implicación de todas las partes para luchar contra estos ataques. En lo que va de año en Arcópoli han registrado 179 incidentes de odio, "un número desgraciadamente muy similar al del año pasado".