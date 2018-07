Joan Mir: "Quiero subir a Moto GP satisfecho del trabajo realizado este año"

Joan Mir, piloto de Moto 2 , ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos Baleares para hacer un balance de la primera parte de la temporada y, sobre todo, para hablar de su futuro salto a Moto GP. Mir reconoce que esta primera parte del año es muy positivo, tanto que le han contratado para subir a la categoría reina con Suzuki, pero espera que en el segundo tramo llegue una victoria: "Es cuestión de tiempo".

Mir también explica lo complicado que es pasar de Moto 3 a Moto 2. Mucha más competitividad y luchar por estar arriba es más difícil. Por eso mismo, conseguir podios -actualmente suma dos terceros y un segundo- es más que positivo para él: "Solo llevo tres años en el mundial y en el cuarto voy a estar en Moto GP, un sueño hecho realidad".

"El paso a Moto GP lo veo bien, pero no me lo esperaba. Me tranquiliza mucho ver que la Suzuki está allí delante, luchan por ganar y potencial tiene", explica el piloto mallorquín. Mir también añade lo importante que es para la isla tener a tres pilotos luchando en las categorías más importantes del motociclismo mundial: "El año pasado estaba yo en Moto 3, Augusto Fernández en Moto 2 y Jorge Lorenzo en Moto GP. Para Mallorca es muy positivo".