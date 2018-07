El cuatripartito dice que el TC crea "dolor y desamparo" a muchas víctimas

Dolor y desamparo es lo que sienten los partidos que apoyan al gobierno tras conocer la sentencia del Constitucional que anula la ley foral que buscaba, dicen, el reconocimiento de su carácter de víctimas de muchas de las personas que padecieron la violencia de las fuerzas de seguridad del estado durante la transición y de los grupos de extrema derecha.

Dolor y desamparo que padecerán las propias víctimas, han añadido los portavoces de los grupos. Respeto a la ley es lo que ha dicho el principal partido de la oposición, UPN.

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, ha lamentado la decisión del TC y ha defendido la ley foral ahora anulada en su casi totalidad, recordando que no pretendía ser una justicia paralela sino un instrumento para el reconocimiento de muchas víctimas que ahora carece de tal consideración. Ha recordado, por ejemplo, el caso del torturador conocido como Billy el Niño, un funcionario policial que ha seguido cobrando de la administración e incluso fue condecorado y percibió remuneraciones extras por varias medallas sin haber sido jamás juzgado a pesar de los evidentes testimonios de decenas de personas a las que torturó personalmente.

Bildu afirma que la sentencia del TC es el otorgamiento de "impunidad" a los victimarios de los cuerpos policiales y grupos de extrama derecha. Maiorga Ramirez, portavoz, ha indicado que ya han pedido la comparecencia parlamentaria de la consejera Ana Ollo y ha adelantado que serán "exigentes" a la hora de brindar protección y ayuda a las víctimas de las FSE y extrema derecha. "Justicia y reparación para todas las víctimas, para todas", ha dicho Ramírez. Bildu ha añadido que Navarra no tiene por què copia la legislación que haga el Parlamento Vasco. Lo ha dicho porque el Parlamento de Vitoria impulsa una ley similar a la Navarra que no ha sido recurrida y el Gobierno Vasco dijo ayer que cree que la sentencia del TC sobre Navarra no afectará a su norma.

También Geroa Bai por boca de su portavoz Unai Hualde ha sido muy crítico con la sentencia del TC. Dice Hualde que los servicios jurídicos del Parlamento deben analizar la sentencia del alto tribunal y que aún es pronto para hablar de introducir "matices" en la norma navarra que puedan dulcificarla para ser aprobada.

Por parte de UPN Alberto Catalán ha pedido respeto por las sentencias y ha considerado un error abrir un debate social sobre ésta.