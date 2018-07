Histórico doblete de las Go Blues

Las chicas del Atletiko San Sebastián de softbol hacen historia. Se han proclamado en Madrid campeonas de la Copa de la Reina, revalidando el título copero logrado el año pasado. Pero ese no es el motivo por el que han hecho historia. Sino porque por fin han conseguido que se unan en la misma temporada lo títulos de Copa y de Liga, consiguiendo un histórico doblete.

Desde que hace cuatro años comenzaran su espectacular ciclo ganador, las chicas Go Blues no había conseguido juntar ser campeonas de Liga y de la Copa. Los tres títulos de Liga consecutivos logrados no vinieron acompañados del título copero, legado a perder incluso en la final. Y el curso pasado sí ue ganaron la Copa, pero unos días antes se les había escapado la Liga.

Tanta psicosis les había entrado que hasta habían decidido dejar de hablar de doblete, como si fuera una plabra maldita. Prefería no mencionarla, y este año acudían a Madrid con recelo, sin querer pensar que estaban a las puertas de la historia. Pero este año llegaban también con mucha confianza, la que les daba haber completado una liga casi inmaculada. Y a pesar de que la reglamentación favorecía a sus rivales, al no haber en Copa tantas restricciones para las extranjeras como en la Liga, las chicas del Atletiko han demostrado ser superiores y merecer con creces hacer historica con el primer doblete de su historia.