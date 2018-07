Optimismo con cerrar pronto la cesión de Theo

Theo Hernández jugará en la Real Sociedad la próxima temporada. Al menos eso es lo que piensan en el club txuri-urdin, donde hay optimismo con poder cerrar la operación sin mayores complicaciones. A pesar de que el lateral izquierdo francés haya viajado con el club blanco a la gira americana a las órdenes de Julen Lopetegui.

Consideran en la Real que ese supuesto revés era algo que podía ocurrir, entraba en sus planes, porque el Real Madrid ya había avisado que si no había acuerdo, Theo era jugador suyo y por tanto tenía que viajar como uno más a Estados Unidos para trabajar con normalidad, hasta que se cierre la operación con la Real Sociedad. A partir de ahí, las conversaciones siguen su curso, con las bases que ya se han establecido entre ambos clubes, el francés recalará en la Real a préstamo por una temporada sin opción de compra.

Falta por terminar de definir la cantidad de la ficha del jugador francés de la que que cada club se hace cargo. Lo lógico en estos casos es que sea al 50%, pero para ello la Real quiere incluir una opción de compra en la operación que el Madrid no desea poner en el acuerdo de cesión. También falta por definido si hablar la llamada ‘cláusula del miedo’ y que Theo no pueda enfrentarse al Real Madrid con la Real la próxima temporada. Detalles en los que todavía hay discrepancias y que se van a pulir en los próximos días. Teniendo en cuenta que Florentino Pérez, el presidente blanco, ha viajado con el Madrid a la gira americana, las conversaciones no pueden ser tan fluidas durante estos días, y no sería de extrañar que el acuerdo ahora tarde unos días más en cerrarse. Con todo, esperan que la buena relación entre ambos clubes permita desbloquear el asunto esta misma semana, para que el francés pueda ponerse cuanto antes a las órdenes de Garitano.

Mientras tanto, Theo se encuentra concentrado en Estados Unidos con el Real Madrid, pero dando por hecho que jugará cedido en la Real Sociedad. Así se lo habría dicho a varios de sus compañeros en el club blanco, y así también lo saben ya en el vestuario txuri-urdin, que le hacen hueco para cuando llegue. Todo está dispuesto para que Theo cumpla su deseo de jugar en la Real, porque de las opciones que le han ofrecido la que más le convence es la txuri-urdin, donde considera que podrá tener los minutos que no ha tenido este último año y poder así recuperar el valor perdido. El Madrid ha recibido ofertas superiores que la realista, clubes dispuestos a pagar toda su elevada ficha, económicamente más interesantes para el club blanco, pero se impondrá la palabra del jugador, que ha elegido la Real, así que ambos clubes están condenados a entenderse. Y ahí radica el optimismo en las oficinas de Anoeta.