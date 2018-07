La difícil situación de Héctor Hernández

Héctor Hernandez tiene cada vez más complicado quedarse en la Real Sociedad la próxima temporada. El lateral izquierdo vallisoletano regresó a Zubieta este verano tras un año para olvidar en el Alaves, donde no pudo jugar nada por culpa de las lesiones, con toda la intención de pelear por un sitio en la plantilla realista, en un puesto para el que se buscaban cambios. Pero la pretemporada avanza y no consigue convencer a Asier Garitano de que es el lateral zurdo que necesita para su Real.

Su situación, además, se va complicado por momentos. Entrena como uno más, pero no entra en los planes como uno más de la plantilla. El mejor ejemplo se vivió el pasado sábado en Bergara, donde Garitano colocó de lateral izquierdo a Héctor Moreno, que es central cerrado. El mexicano sufrió mucho y recibió constantes correcciones del técnico realista. De la Bella salió en ña segunda parte, y Hector Hernández fue desconvocado a pesar de que Kevin no podía jugar por tener unas molestias musculares.

Tampoco le ayuda la llegada de Theo Hernández, el lateral Del Real Madrid. Porque le cierra las puertas ya por completo. El francés llega para ser el lateral titular, así dos de los tres laterales zurdos de la actual plantilla tienen que salir. Uno será Kevin o De la Bella, con más opciones para el primero para que tenga minutos y pueda seguir progresando, y así aprovechar el último año de contrato que tiene el catalán. Y el otro es seguro que será Héctor Hernández, al que sus representantes llevan tiempo buscando acomodo fuera de Zubieta. Todavía no hay nada en firme, pero por fortuna para el vallisoletano, pese a que viene de una temporada en blanco, propuestas no le faltan. De Segunda e, incluso, de Primera. Como el equipo de su tierra, el Valladolid, que lo tiene en su agenda por si finalmente no puede cerrar la cesión de Mikel Balentziaga con el Athletic de Bilbao. Su futuro debe resolverse pronto, porque habrá overbooking en su puesto en la Real, y porque deberá conocer su nuevo destino para saber donde luchará para ganarse un puesto en el once.