Mikel Merino: "Elegí la Real porque apostó fuerte por mí"

-Empecemos por lo del otro día en Bergara, ¿cómo se sintió jugando por primera vez contra su Osasuna?

Pues bien, la verdad. Me encontré bien, poco a poco cogiendo más ritmo, con más movilidad, aguantando mejor los minutos, y a nivel de emociones, muy contento por haber visto a mis ex compañeros, fue un partido muy especial, muy feliz de haber jugado contra Osasuna y desearle mucha suerte.

-¿Se sintió raro?

Un poco sí, la verdad. Pero han pasado dos años desde la última vez que jugué con ellos y lo he normalizado. Pero sí que estar acostmbrado a compartir campo con ellos y ver las costumbres que tienen desde el bando rival, ha sido un poco raro, pero me he encontrado cómodo.

-¿Ya va conociendo mejor a sus nuevos compañeros?

Sí, sobre todo conociéndolos mejor, qué cosas hacen en cada situación, y es cuestion de que pasen los partidos y entrenamientos, y la química sale sola. Luego también adaptándome a lo que quiere el entrenador y a su estilo.

-¿Cómo siente que está el equipo a estas alturas de pretemporada?

Creo que estamos bien, hemos dado un paso adelante, se ve en los resultados, todavía estamos cargados de las sesiones, pero ese cansancio acumulado dará sus frutos.

-¿Pesa esa gran carga física que les están metiendo?

Sí, claro. Pero está pesando porque tiene que pesar, y nos tiene que hacer efecto más adelante. Es lo normal y planificado, y los técnicos creen que es bueno y que nos será beneficioso.

-¿Qué tal han ido los primeros días en la Real?

Estoy bien y contento, me siento como en casa, estoy rodeado de gente que me cuida un montón, y el entorno es inmejorable para mí. Se han confirmado las sensaciones de los primeros días.

-¿Se encuentra cómodo con las ideas de Garitano?

Intento estar cómodo en cualquier estilo de juego. A mí me gusta mucho tener el balón, y en este equipo hay jugadores para tenerlo de sobra. Intentaremos ser el equipo más completo que se pueda, y después sentirnos cómodos en todo lo que nos pida el entrenador.

-Ahí están los Illarramedi, Zurutuza... Pardo...

Está bien tener compañeros de gran nivel. La competencia es alta y eso te hace mejorar como futbolista.

-Pero no estará Xabi Prieto, ¿le hubiera gustado coincidir con el donostiarra?

Pues sí. Creo que a nivel futbolístico me habría dado mucho, también su experiencia y consejos que me hubiera dado, pero poco a poco los compañeros me van contando cosas que solía decir y hacer, pero seguro que alguna vez ya coincidiremos por Zubieta.

-¿Tenía ganas de volver a La Liga?

Sí, muchas. Han sido dos años buenos para mí fuera, pero ya tengo ganas de que empiece la temporada, porque no he debutado en Primera división, y quiere verme con todos esos grandes jugadores en el campo, y ver cómo respondo.

-También sonó para ir a Bilbao, ¿por qué elegir la Real antes que el Athletic?

No se decirlo con exactitud. El proyecto de la Ream me ilusionó desde el principio y me atrajo mucho el hecho de que la Real me quisiera desde el principio, que tuviera tanto interés, que apostara tan fuerte por mí. Cuando sietnes ese cariño, no te queda más remedio que corresponderlo y, dejarte querer y apostar tú también por ese proyecto. Estoy muy feliz de haber elegido la Real.