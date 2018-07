Arranca la 79ª edición de la Quincena Musical

La Quincena Musical de San Sebastián dará comienzo a su 79ª edición con su ya habitual jornada inaugural el próximo jueves, 2 de agosto. Una docena de citas de variado perfil llenarán las calles de San Sebastián de ambiente musical.

El plato fuerte de esta jornada será el artista Juan Luis Goenaga, autor del cartel de esta 79ª edición, y el pianista David Six, que actuarán conjuntamente en el Auditorio Kursaal a las 12.00 del mediodía. Bajo el título de “Between the Stations” y mientras Goenaga realice un cuadro ante el público, David Six interpretará al piano diferentes obras.

El Cuarteto Idomeneo ofrecerá un concierto en el salón de plenos del Ayuntamiento. Y en su compromiso por la promoción de jóvenes músicos, la Quincena también dará a conocer nuevos grupos en esta edición: será el caso del Quinteto Alaia, que actuará en la Plaza de la Constitución (12:00) y en la Plaza de Gipuzkoa (17:30) o de Txistu Trío que lo hará en el Palacio de Miramar (12:00) y en la Calle Urdaneta (18:00).

Por otra parte, Easo Araoz Abesbatza rendirá homenaje al reconocido compositor Pablo Sorozábal con un concierto en en el salón de plenos del Ayuntamiento, que dará inicio a las 18.00.

Otro año más también hay Quincena Solidaria

Así, por ejemplo, la mezzosoprano Paula Iragorri, la soprano Amaia Muñoz y la pianista Amaia Zipitria ofrecerán dos conciertos: el primero de ellos tendrá lugar en la residencia Berra a partir de las 11.30; y la segunda cita será a las 17.30 en la residencia de Zorroaga. Así mismo, el grupo Son pa bailar actuará en la residencia de Aldakoenea a las 17.00, ofreciendo canciones tradicionales cubanas, boleros, y un pequeño tributo a Los Panchos.

PROGRAMA DE LA JORNADA INAUGURAL

“Between the stations”

David Six, piano

Juan Luis Goenaga, pintura en directo

Foyer del Auditorio Kursaal (12:00)

Cuarteto Idomeneo

Salón de Plenos del Ayuntamiento (12:00)

Quinteto Alaia

Plaza de la Constitución (12:00)

Plaza de Gipuzkoa (17:30)

Txistu Trío

Palacio Miramar (12:00)

Calle Urdaneta (18:00)

Easo Araotz Abesbatza

Salón de Plenos del Ayuntamiento (18:00)

Uniqart Dance Company

Terrazas del Ayuntamiento (19:00)

Schola Gregorianista Donosti Ereski

Iglesia San Bizente (20:30)

Kantu Errezitaldia

Museo San Telmo (20:30)

Quincena Solidaria

Paula Iragorri, Haizea Muñoz y Amaia Zipitria

Residencia de ancianos Berra (11:30)

Residencia de ancianos Zorroaga(17:30)

Son pa bailar

Residencia de ancianos Aldakonea (17:00)



Todos los espectáculos son gratuitos.