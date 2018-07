“Stop 5G” preocupada por las pruebas piloto realizadas en Segovia

Desde la Plataforma STOP 5G han expresado su profunda preocupación e inquietud ante la noticia de que ya se han llevado a cabo en Segovia las dos primeras pruebas del proyecto piloto Ciudades tecnológicas 5G.

El pasado 10 de julio entregaron en el Ayuntamiento un escrito acompañado de 819 firmas de ciudadanos que se manifestaban como parte interesada en el proyecto, pidiendo información sobre su implementación y una moratoria del despliegue hasta tener garantías de seguridad. Se entrevistaron con la alcaldesa y el concejal y les explicaron que su motivación era crear empleo.

Desde la Plataforma apunta que llama poderosamente la atención que mientras todavía se está desplegando la tecnología 4G se haya emprendido una “loca” carrera por el despliegue del 5G. El Plan Nacional 5G se ha hecho público mediante un comunicado colgado en una web del ministerio, no ha salido publicado en el BOE, y por lo tanto no es recurrible. Se está implementando con subastas millonarias de nuevas frecuencias. “Con pruebas piloto como la que se está realizando en nuestra ciudad para la que no se ha presentado un plan de despliegue, no ha existido información pública, participación ciudadana, control democrático y por lo tanto tampoco existe posibilidad alguna de recurso o de saber a qué nos van a someter, pues cada nueva prueba se va presentando mediante una adenda al convenio que nuestro Ayuntamiento firmó con Telefónica a finales de junio”.

Insisten en que no se ha informado previamente sobre los detalles técnicos a pesar de haber solicitado esa información. No se ha realizado un estudio de impacto sobre la salud, a pesar de que lo contempla la Ley de Salud Pública y así se ha solicitado. Remarcan que se están desoyendo los requerimientos que esta institución o la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa han hecho a los gobiernos para que se aplique el principio de precaución, que está en la base de todos los principios rectores ambientales y sanitarios de la Unión Europea.

Mientras tanto apuntan muchas personas han tenido la desgracia de ver truncada su vida porque la casualidad colocó su vivienda justo enfrente de una antena de telefonía y su organismo se ha visto sometido a una exposición crónica de años que les ha enfermado e incapacitado.