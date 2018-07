Tenemos que hablar de Kevin

El asunto que nos ocupa no tiene nada que ver con el excelente libro de Lionel Shriver, best seller internacional en 2005. El Kevin que nos tiene en vilo no es un adolescente conflictivo en busca de su lugar en el mundo. Nuestro Kevin es otro, Gameiro. Uno de los delanteros con los que Marcelino García Toral pretende reforzar al Valencia en su temporada de retorno a la Champions League.

Lo que sucede, otro verano más, es que alguna de las llegadas que el club de Mestalla trata de cerrar no es sencilla. El fichaje de Gameiro, del que fuentes oficiales valencianistas siguen hablando como una realidad inminente, tuvo que pasar primero el filtro de una negociación compleja con Gil Marín, proclive a apretar cuando se trata de vender. Conseguido el acuerdo entre clubes -el pacto con el delantero francés fue anterior-, el segundo obstáculo para que Kevin se vista de blanquinegro tiene nombre -compuesto- y apellido: Diego Pablo Simeone.

Inexplicablemente, o quizá no tanto, el técnico del Atlético ha decidido llevarse al jugador a Singapur para disputar un amistoso contra el PSG una vez el Valencia ya había llegado a un acuerdo con el equipo rojiblanco para el traspaso. Los entrenadores son así. Simeone pretende alargar la salida de Gameiro de Mestalla esperando a que Gil Marín cierre el fichaje de un delantero que compita con Griezmann y Diego Costa.

La buena relación existente entre Mateo Alemany y Gil debería haber servido ya para que el futbolista, descartado por su entrenador, estuviera hoy trabajando en Paterna con su nuevo equipo en lugar de hallarse a más de 11.000 kilómetros de distancia.

Puesto que no ha sido posible, y teniendo en cuenta el acuerdo total así como la seriedad del Valencia a la hora de afrontar sus calendarios de pagos, no estaría de más que Gameiro tuviera la oportunidad de abandonar la disciplina atlética en cuanto la expedición regrese de Singapur.

Tendría narices que la operación -ya cerrada- vaya a efectuarse justo después de la primera jornada de Liga, en la que el Atlético de Madrid visita Mestalla.