La ausencia del condenado

La ausencia del diputado No adscrito Ángel Prada, marcó el pleno de la Diputación Provincial, convocado con carácter extraordinario para aprobar una modificación de créditos (con proyectos de abastecimiento de varias localidades, entre otras cosas) o la aportación de la institución al Plan de Empleo Agrario de los municipios del Consejo Comarcal de Toro.

El sillón vacío del ex diputado del PP, condenado en sentencia firme a 7 años de inhabilitación por prevaricación como alcalde de Rosinos de la Requejada, llenó más que el propio contenido del pleno.

El de este lunes era el primer pleno de la Diputación después de la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la condena del actual diputado no adscrito, y Prada no acudió. No es la primera vez que está ausente en un pleno convocado en estas fechas. En todo caso, no ha presentado su dimisión, como confirmó la presidenta de la Diputación, María Teresa Martín Pozo.

La presidenta dijo que no conocen oficialmente la sentencia y su aplicación sólo será posible por la renuncia del propio Ángel Prada o por la oportuna comunicación oficial de la sentencia desde el Juzgado de lo Penal de Zamora, que en su caso debería trasladarse al conocimiento del pleno.

No obstante, avanzó que está convencida de que Prada, “que siempre se ha caracterizado por su responsabilidad” no espere a que llegue la notificación desde el Juzgado.