Los mejillones, ¿un super - alimento?

Son múltiples los beneficios que los mejillones nos puede aportar. Mejoran el estado y la calidad de la piel y los huesos, fortalecen el sistema inmune, ayudan a reparar tejidos e incluso pueden ser útiles para combatir trastornos mentales como la depresión entre muchas otras cosa. Si a todo ello le sumamos que están riquísimos, ¿hablamos de un 'super - alimento'?

Con ellos se pueden hacer infinidad de elaboraciones diferentes y una de ellas, quizás la más simple, son los mejillones al vapor. Pero el hecho de que sea la más sencilla no quiere decir que no se trate de un plato de delicioso sabor.

Una receta muy habitual en los bares de tapas donde lo primordial es un buen producto, fresco y de calidad. Si no lo has probado nunca o no sabes cómo hacerlos, no te preocupes, porque en este vídeo Jorge Labrador de La PeZera, nos da la receta para que puedas hacerlos en cualquier momento, paso a paso.