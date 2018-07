500 expedientes abiertos en Zaragoza por el fraude de iDental

500 expedientes tiene abiertos la Asociación de Consumidores Torre Ramona de pacientes de Zaragoza y Aragón a los que ha dejado tirados iDental. Han fallado todos los sistemas de control e inspección y exigen, por este orden, soluciones para los afectados y, después, depurar responsabilidades. Esta asociación es una de las que están tramitando los casos para una denuncia conjunta que, en toda España, suma ya 300.000 personas afectadas. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de este fraude masivo.

Para eso, es necesario que los pacientes puedan recopilar la máxima información posible, como "el presupuesto que les hacía la clínica o el contrato de financiación a través del cual estaban pagando los tratamientos", señala Lucía Germani, presidenta de Consumidores de Torre Ramona. Lo que más le preocupa, las historias clínicas. Sin ellas, "estos pacientes no van a poder ser valorados ni tratados en otras clínicas". Pero "nos encontramos con un serio problema: ¿Quién las está custodiando? Se lo he comunicado al Justicia de Aragón, a la Fiscalía, a Juzgado número 10, a la Consejería de Sanidad y no tengo respuesta".

La mayoría de los afectados son "personas vulnerables", a las que se les ofrecía "asistencia dental social y subvenciones". Y dirige las críticas, especialmente, a ONGs que respaldaban a iDental. Esta clínica "baremaba según el IPREM, la nómina, la pensión y según tu discapacidad, envolviéndolo todo de un sentido de responsabilidad social corporativa muy mal entendido". Germani compara esta crisis sanitaria con el aceite de colza de los años 80.