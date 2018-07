Las ayudas al alquiler se convocan la semana que viene

71 millones de euros para financiar el Plan de Vivienda correspondiente a Aragón hasta 2021. Es la cuantía que, aunque ya era conocida, firmaron el ejecutivo autonómico y el Ministerio de Fomento. Contempla diferentes líneas de ayuda al alquiler, para eficiencia energética y accesibilidad, entre otras.

De esta cuantía, 55 millones los aporta el gobierno central y 16,5 millones la comunidad autónoma. Entre los beneficiarios, ayudas para unidades familiares que juntos no superen 3 veces el IPREM, con el límite general del 40 % de la renta, aunque se eleva en algunos supuestos, como "en el alquiler, hasta el 50% en el caso de jóvenes y de mayores de 65 años", ha especificado el consejero de Vertebración, José Luis Soro. Las ayudas al alquiler, por valor de 8,9 millones de euros, se convocan la semana que viene.

El convenio recoge también financiación para la eficiencia energética y accesibilidad, alquileres para personas mayores con discapacidad, aunque también hay ayudas para los más jóvenes (menores de 35 años), y las que afectan a los pequeños municipios. Se incluyen también ayudas a la rehabilitación y no solo a comunidades de propietarios sino también a unifamiliares, como es el caso de la mayoría de los pueblos de Aragón.

Soro, además, añade que este no es el convenio ideal, porque viene heredado del ejecutivo de Rajoy.

Críticas de Podemos

Para el diputado de Podemos Raúl Gay, este convenio sigue sin cambiar el modelo de la política de vivienda. Además, critican que estas ayudas se van a publicar en el mes de agosto. "Creemos que no es casualidad" porque "es un mes en el que la gente está de vacaciones, en el que no están pendientes del BOA; se hace a propósito para que no se acceda a estas ayudas, el gobierno de Lambán no quiere que los aragoneses accedan a la vivienda".

Gay cuestiona también al consejero de Vertebración por no haber presentado en esta legislatura el proyecto de Ley de Vivienda. Y tampoco, dice, ha elaborado un listado de viviendas vacías.