Fran no tiene miedo

Llega la hora de Fran Fernández. El Almería se acerca al inicio de la competición y el técnico de la casa avanza en la preparación de la temporada con once fichajes, aunque llegará alguno más en los próximos días. Desde la concentración en Benahavís, el míster nota un cambio de tendencia a la hora de entrenar y afrontar cada día, ya que se está dejando atrás un pasado oscuro que no beneficia a nadie. De hecho, manifestó sentirse en un momento cumbre de su carrera: “No tengo miedo. Sé que es mi oportunidad y estoy entusiasmado con la temporada. Me encuentro en un momento perfecto para dar el salto”.

Desveló que el vestuario se llevó una bronca al descanso del partido amistoso contra el Valladolid. Si algo no le gusta a Fran, lo dice a la cara: “Soy un entrenador que lleva cada sesión a la realidad. No me vale entrenar de una forma y jugar de otra. De momento vamos en el buen camino, lo veo cada día”.

Organización

El Almería tuvo la pasada temporada dos puntos débiles que resaltaban por encima del resto: previsible en su juego y físicamente mal preparados. Fran no se encasilla en su forma de ver el fútbol y se abre a diferentes maneras de afrontar cada partido. Por ello graba cada entrenamiento, buscando debilidades y puntos fuertes de los jugadores: “Hemos probado diferentes esquemas y sistemas, pero quiero que el equipo domine todas las fases del juego; salir con el balón, organizados, saber contraatacar... No quiero que seamos previsibles”.

Objetivo

Juan Carlos Real ha sido la última incorporación del Almería en el mercado veraniego. Es el recambio natural de un José Ángel Pozo que se marchó traspasado al Rayo Vallecano. “Contábamos con su salida porque él no quería estar aquí. No me preocupa su salida”, apuntó Fran. “Queremos una plantilla compensada y lo estamos consiguiendo, con gente trabajadora, con descaro. Los matices los darán los mismos jugadores”, continuó el almeriense.

Un equipo

Formar una familia, como en el filial el pasado verano, es uno de los retos para Fran Fernández. Si uno no rema, lo bajan del barco: “La palabra que más usamos es juntos, hasta para desayunar. La afición tiene que estar tranquila con la plantilla, porque el esfuerzo estará ahí, se dejará la piel”. Abre la puerta a la continuidad de Sekou Gassama, siempre que avance en su rendimiento: “Sabemos que es un salto grande de Tercera a Segunda y se tiene que adaptar, ser más vertical. Está poniendo todo el esfuerzo”. Un Fran tan ilusionado al que le cuesta “dormir”.