Taxi versus VTC

Los taxistas abulenses apoyan las huelgas que se están llevando a cabo estos días en diferentes puntos de nuestro país. A la espera de las reuniones que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, mantendrá con todas las partes implicadas durante hoy, mañana y pasado, los empresarios abulenses del sector secundarían estos paros cuando los convocasen desde el resto de provincias de nuestra comunidad.

En Ávila hay actualmente 44 licencias de taxi por lo que, si la ley se cumpliese, solo podría haber una licencia de vehículos de transporte con conductor (VTC). Así lo explica Santiago López, vicepresidente de la Asociación Abulense de Autotaxis y Autoturismos.

En 2009 se aprobó la llamada Ley Ómnibus a través de la que se eliminó el límite de 1 VTC por cada 30 taxis; en 2013 se aprobó la Ley de Ordenación del Transporte pero el reglamento que limitaba el 1/30 no se estableció hasta dos años después. Durante esos seis años se solicitaron numerosas licencias y aunque la mayoría no se concedieron, ahora los tribunales dan la razón a los que sí consiguieron su licencia debido a que, en esos años, no estaba vigente el reglamento que limitaba 1 VTC por cada 30 taxis. Los taxistas advierten: o se eliminan todas esas licencias que se concedieron en su día o seguirán con la huelga.