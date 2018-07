El larguero y Roofe evitan un mejor resultado de Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas jugó su segundo y último partido en tierras británicas y no pudo ser que un buen resultado, pero sí con buenas sensaciones, como manifestó el propio técnico Manolo Jiménez una vez acabado el partido. Se perdía 1-0 ante el Leeds United equipo de la Championship inglesa (Segunda División) dirigido por el prestigioso técnico argentino Marcelo Bielsa, firmado para intentar el ascenso a la Premier.

Los canarios se mostraron ordenados en defensa y con un buen rigor táctico, aunque con el paso de los minutos se fue perdiendo frescura a pesar de los múltiples cambios de los isleños en un terreno de juego que se encontró blando y algo pesado por la lluvia caída, que dificultó la salida de balón de los grancanarios.

En la primera parte la escuadra grancanaria saltó con la idea de ir a por el gol con sus tres delanteros (Sergio Araujo, Rubén Castro y Rafa Mir), que se movieron por todas las zonas mostrándose móviles y peligrosos. Y fue la Unión Deportiva quién más cerca estuvo de lograrlo tras dos faltas directas lanzadas por parte de Fidel Chaves, pero en ambas ocasiones se encontró con el travesaño. El empuje local fue frenado con éxito y aunque los visitantes merecieron mejor suerte, el empate inicial fue el resultado con el que se llegó al descanso

Tras la reanudación los locales tuvieron más posesión gracias a una mayor presión y se les notó mejor en lo físico pese a no realizar tantos cambios como sí hicieron los amarillos. Las Palmas se fue metiendo poco a poco hacia atrás y ya no era lo peligrosa del arranque. Jiménez realizó múltiples rotaciones sin reacción, hasta que en la recta final, en el minuto 86, el jugador del Leeds Roofe, tras el lanzamiento de un córner, rompía las tablas tras una gran jugada personal dentro del área con un disparo ajustado desde cerca que lograba superar al meta vasco Raúl Fernández, que antes no había tenido gran trabajo, para poner el resultado final en el electrónico.