Respaldo 'olímpico' al programa eSports del gobierno canario

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha mostrado este lunes su apoyo al Gobierno canario en el impulso de los deportes electrónicos, los conocidos como eSports, porque se prima "la educación en valores" en los jóvenes.

Blanco ha hecho estas declaraciones tras suscribir un acuerdo de colaboración con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para promover el desarrollo de los eSports, justificando el aval del COE a los mismos en el hecho de que "el movimiento olímpico internacional estaba acogido por unanimidad a los eSports".

Para el presidente del COE "es la manera de atraer a los millones de jóvenes, y no tan jóvenes, que lo practican", resaltando la importancia que para el COE tiene una iniciativa como esta del Gobierno de Canarias. Asimismo, expuso que si bien "hay mucha gente que no" practica deporte, a través de los eSport se puede "hacer una llamada para que practiquen deporte".

De todos modos, matizó que "esto no sustituye al deporte de lo que ya está reglado", sino que defendió que se trata de "un complemento más", incidiendo en que "mucha gente que no estaba enganchada al deporte, a través de los videojuegos se puede enganchar".

En cuanto a las críticas, Blanco aseguró que él mismo ha tenido "inquietud" pero cuando "te lo explican perfectamente y, sobre todo, razonan el por qué el movimiento olímpico escoge a los eSports, las dudas se disipan". Por ello, admitió que habrá reuniones con "todos los colectivos de los distintos estamentos sociales".

Así, indicó, que "no" tiene "ninguna duda de que esas críticas se disiparán". En relación con ello, aseguró, que "no" tiene "ninguna duda" de que habrá olimpiadas de eSport porque están los "28 deportes olímpicos que hay, ahí están, pero ahora las ciudades candidatas pueden adoptar deportes".

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, destacó el respaldo del COE a los eSports porque "esto no es una ocurrencia, no estamos locos". En este sentido, también incidió en que los valores del deporte "no son exclusivos" de nada ni nadie, al tiempo que animó a quienes tienen "cierta incertidumbre", como pueden ser los pediatras, a que se acerquen para ver, conocer.

Finalmente Clavijo también visitó la nueva zona de eSports de la Unión Deportiva Las Palmas que, dijo, "se adapta a los nuevos tiempos".