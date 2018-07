Miguel Ángel Jiménez se alza con la victoria en el Senior Open de Saint Andrews

El golfista de Churriana consiguió ayer la victoria en el segundo título Grande del Año en la ciudad escocesa de Saint Andrews, con una magnífica vuelta de 69 golpes y 12 bajo par. Jiménez aventajó por un golpe a su compatriota Bernhard Langer.

Tras conseguir el título, Jiménez manifestó, en declaraciones a la Organización del Torneo, la satisfacción de haber logrado la victoria: "Ha sido una victoria muy emocionante y en un lugar increíble, donde mi nombre ya forma parte de la historia del golf. Me siento muy orgulloso".

"He jugado bien toda la semana y hoy, muy sólido los nueve segundos, ahí ha estado la clave. Sabía que le estaba pegando bien a la pelota, pero también era consciente de que no iba a ser un torneo fácil. He sido paciente y he tratado de mantenerme en calma en todo momento y no perder la concentración".

El deportista malagueño está protagonizando un año de ensueño dentro del circuito de los veteranos, al sumar ocho Top Ten, una victoria en el Regions Tradition y un segundo puesto en el US Senior Championship.