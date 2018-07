"El Rei està disposat a bastir ponts amb Catalunya"

El president del Parlament balear, Baltasar Picornell, ha declarat avui a Palma que el Rei "està disposat a bastir ponts" en relació amb el problema polític de Catalunya i, de fet, "està intentant parlar amb les parts que estan disposades" a això.

Picornell ha comentat als periodistes que, en aquests moments, hi ha "partits reticents" a la negociació, si bé Felip VI "està intentant parlar amb les parts que realment estan disposades a bastir aquests ponts".

Després de reunir-se en audiència amb el Rei al Palau de l'Almudaina, Picornell ha manifestat als periodistes que, entre d'altres assumptes, han parlat de la situació de Catalunya i que hi ha partits més favorables al diàleg i "més reticents", pel que és "difícil".

"És el moment de bastir ponts i ell (el Rei) està disposat", ha afirmat el president del Parlament balear, que és membre de Podem i que ha avançat que aquest any tampoc anirà a la recepció que els Reis oferiran aquest divendres a la societat balear al Palau d'Almudaina. L'any passat, ha recordat, no va estar perquè va coincidir amb el seu 40è aniversari i aquest any té un viatge previst.

Des d'ERC, el seu portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha indicat en una roda de premsa que 'suposo que el president del Parlament balear es refereix al mateix monarca que el passat dia 3 d'octubre va dir que s'havia d'utilitzar tota la força de l'Estat contra Catalunya, veritat?'.

'Sí, tal com creiem, es tracta del mateix monarca a nosaltres ens dóna molt poc marge de crèdit', ha afirmat Alfred Bosch, que s'ha mostrat partidari que el Govern del PSOE plantegi aquesta mateixa qüestió i la negociï directament amb el Govern català.