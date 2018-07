El Suprem confirma la suspensió dels diputats presos i de Puigdemont

La Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem ha confirmat la suspensió de càrrec públic dels cinc diputats catalans que estan en presó preventiva, així com de l'expresident Carles Puigdemont, tot ells processats per rebel·lió en la causa oberta pel "procés".

En un acte, la Sala desestima els recursos d'apel·lació formulats pels cinc processats empresonats i assenyala que la mesura "no és fruit d'una decisió discrecional" de l'instructor, Pablo Llarena, sinó que està prevista a l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

A més, la Sala estableix que la suspensió de càrrec públic no es refereix únicament als delictes de rebel·lió comesos per bandes armades i assenyala que la gravetat dels fets és "de tal evidència, que autoritza una motivació implícita que resultaria perceptible per qualsevol".