Cerca de 400 inmigrantes vuelven a pasar la noche en el 'María Zambrano'

Salvamento Marítimo ha dado a conocer el balance de sus actuaciones a fecha de ayer, 30 de julio, que ya superan a estas alturas las cifras de todo 2017. Sus centros de coordinación en Andalucía, entre los que se encuentran los de Algeciras y Tarifa, rescataron a 22.091 inmigrantes a los que hay que sumar 3.825 más encontrados por las autoridades marroquíes. Según SASEMAR, el número de muertos y desaparecidos asciende ya a 46 personas. Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) eleva esa cifra a 304.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por la Cadena SER, tras el rescate el fin de semana de unas 1.500 personas, varias embarcaciones de dicho servicio permanecían en el puerto de Algeciras con inmigrantes a bordo, que han tenido que pernoctar en sus cubiertas. Estas fuentes han explicado que ayer se trasladaron a 88 personas de esas Salvamar a uno de sus mayores buques de la flota, el remolcador 'María Zambrano', donde finalmente 385 personas han pasado esta pasada noche.

Y ante esta situación, el sindicato CCOO en Sasemar, la empresa concesionaria del servicio de Salvamento Marítimo, ha enviado un escrito a la dirección general de la Marina Mercante (su organismo competente) para condenar que buques que el 'María Zambrano' estén actuando como improvisados CIES en el Puerto de Algecias. Cristián Castaño ha asegurado que esa situación no puede persistir. "El barco no es un centro de internamiento sino un lugar para salir a la mar, rescatar personas y llegar a tierra y desembarcarlas. En tierra debe haber medios para recibirlas. No puede ser un lugar para dormir porque no es un lugar preparado para ello, sino para llevar a cabo cualquier salvamento o ayuda que puedar surgir en la mar, no solo en materia de inmigración", aseguró.

INMIGRANTES EN PABELLONES DE LA COMARCA

Mientras tanto, más de 1.000 inmigrantes amanecen también hoy en varios pabellones deportivos habilitados en el Campo de Gibraltar como en Algeciras, Los Barrios (en cuyo caso hay cerca de 700 personas) y en San Roque (donde hay casi 300). Todos están a la espera de que comience a prestar servicio el centro para inmigrantes que el Gobierno ha habilitado en Chiclana de la Frontera, que sustituirá a todas estas instalaciones deportivas puestas en servicio por distintos ayuntamientos de toda la provincia. Mañana, en principio, se pondrá en marcha también el centro de recepción ubicado en Campamento.