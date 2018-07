Andrea Benítez, patinando a Japón

Hace 14 años supo que tirarse por las cuestas, sentada en un monopatín, era fabuloso; pero cuando descubrió lo que se podía sentir al ponerse de pie sobre el monopatín fuen cuando experimentó la gran sensación que hizo que esta joven algecireña, Andrea Benítez Rivera, se haya convertido en un referente que tiene muchas posibilidades de representar a España en los próximos JJ OO a celebrar en Tokyo.

La inclusión del Skate como nueva disciplina olímpica ha hecho que Andrea, estudiante de ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, haya dejado un par de asignaturas para centrarse en la práctica de este deporte y poder alcanzar, ¿por qué no?, una meta que nunca se había planteado hasta ahora. En la actualidad Andrea se encuentra trabajando en un centro de alto rendimiento en la ciudad de Badalona donde se prepara con el objetivo de conseguir su paso a los JJ OO de Tokyo 2020.

El comité olímpico le ha otorgado una beca podium lo que le permite vivir del patín en estos momentos. Andrea reconoce que para llegar hasta aquí ha sufrido muchas magulladuras y roturas de huesos, "han sido muchos golpes, pero he aprendido a lidiar con eso". Nuestra protagonista nunca pensó, así lo confiesa, dedicarse al patín, "pero cuando se habló de que sería olímpico en Tokyo es cuando aparecen un montón de oportunidades. Se está construyendo todo super rápido. Aquí ha ocurrido todo al revés".

Andrea nunca imaginó que pudiese llegar a algo parecido, "me estoy recorriendo Europa entera y he estado en China, no paro de competir". Pero si de algo se lamenta es de que no haya mas mujeres practicando este deporte con proyección y posiibilidades de competir, "soy yo la única". En las diferentes competiciones que realiza los resultados están siendo bastante buenos "el año pasado quedé primera en el circuito nacional y séptima del mundo y este año sigo clasificándome entre las diez primeras".

Andrea benítez se lo toma con calma, dedicación y esfuerzo, "hay que tener mucha paciencia y aguantar las caídas". En la actualidad trabaja con Adidas, "estoy muy contenta, es una marca que me representa". Todo lo mejor para esta algecireña que ojalá llegue a los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo