Concentración por las pensiones

La convocatoria decía que a las 11 de la mañana se concentrarían los pensionistas en la Plaza Alta de Algeciras "en defensa de nuestras pensiones", por lo que hacían un llamamiento a pensionistas en particular y la ciudadaníoa en general, para que particiapsen de este acto reivindicativo y de lucha por la dignidad y los derechos.

Sería el calor, la hora o el mes de vacaciones pero lo cierto es que no se juntaron más de 50 personas en torno a una pancarta que rezaba "pensiones dignas" y a la que se suimaron políticos y sindicalistas que apoyaban con su presencia las justas reivindicaciones de este colectivo. Estas concentraciones tendrán carácter periódico y serán convocadas cada último lunes de mes, así que la siguiente tendrá lugar el día 27 de agosto, si no se produce algún cambio de última hora.

En los micrófonos de Radio Algeciras recogimos las voces de los allí concentrados "He estado trabajando toda mi vida. No estamos pidiendo solo para nosotros, estamos pidiendo una jubilación digna para todos, es un derecho, no es un regalo", decía Juan Lozano con un cartel colgado sobre el pecho. Por su parte Miguel Rojas, presidente de la asociación se dirigía a los concentrados, megáfono en mano "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden". otro de los allí concentrados decía que "no deberían jugar tanto con las pensiones. Deberíamos acudir muchos más jubilados", en clara alusión a la escasa presencia de afectados en la reivindicativa concentración.