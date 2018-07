Carmelo calcula "3 o 4 cambios más"

Carmelo del Pozo repasó la actualidad del mercado de fichajes tras la presentación de David Simón como nuevo futbolista del Deportivo. Del Pozo tuvo palabras de cariño para Celso Borges, espera convencerlo para que siga y aguarda una respuesta favorable de Borja Valle. Además, cree que la plantilla está muy avanzada y sólo le quedan "tres o cuatro cambios" para darla por finalizada.

El caso de Celso Borges sigue sin resolverse. Tras la reunión con El Tico, Carmelo espera dar un paso al frente en los próximos días. "Quiero que se quede. Es un jugador importante, dentro y fuera del campo. Tiene ofertas para irse y en ese proceso estamos. Lo que hay que decir, aunque no sé cómo acabará todo, hasta el día de hoy es un señor. Ha demostrado comportamientos que dignifican ser profesional. Es un señor", destacó. Dejó en manos del futbolista la decisión sobre su futuro contrato con el Dépor "le vamos a brindar la posibilidad de que se quede el máximo tiempo que quiera", aunque asume que las posibilidades económicas de los coruñeses no podrían alcanzar las que le ofrecen otros equipos.

Otro de los platos fuertes de su comparecencia fue Borja Valle. El futuro del berciano está todavía en el aire. "Aunque está más cerca que en mayo", Carmelo espera poder concretar su permanencia en la plantilla. "Hay que ver si con Borja Valle podemos juntar nuestros caminos", afirma. "Hay que ver dónde están sus dudas y dónde no", explicó. Para el director deportivo, Borja Valle "es un jugador importante y si se queda dará mucho valor". Del Pozo confesó también que ve más cerca la continuidad de Fede Cartabia. "Salvo que salga una propuesta súper interesante tiene la idea de quedarse", confesó. "Si económica y deportivamente aparece algo seremos comprensivos", finalizó.

Sobre las salidas de jugadores, el director deportivo habló de "tres o cuatro", entre ellas las de Guilherme o Sidnei. Pero el Deportivo volvió a recalcar que no va a "regalar" a ningún jugador. "Ninguno se va a ir porque le dé la gana", explicó. Carmelo manifestó que "dejaremos que salgan si nos beneficiamos a nivel vestuario, económico y anímico". En un claro recado a algunos, Del Pozo recordó que los futbolistas deben agradecer la apuesta que en su día hizo el Deportivo por ellos. "No se pueden olvidar de que están donde están porque el Dépor apostó por ellos, algunos incluso viniendo desde África que no tenían ni ropa...", concluyó.