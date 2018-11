Puente esperará al informe jurídico antes de decidir si recurre la sentencia

El alcalde de Valladolid Óscar Puente ha preferido esperar un día para valorar la sentencia de la `comfort letter´ que absuelve al ex alcalde, Javier León de la Riva y a los ex concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. Óscar Puente asegura que no entiende como el PP se alegra, cuando la sentencia de la Audiencia Provincial habla de “negligencia grave” por la omisión de “deberes inexcusables”.

Sobre la interposición de un recurso contra la sentencia, la Junta de Gobierno local seguirá la indicación de la asesoría jurídica.