"Els taxistes han de veure que han aconseguit el que demanaven"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntat en una entrevista a la Cadena SER que "els taxistes han de veure que han aconseguit el que estaven demanant. Tenen un compromís ferm amb un calendari i han de valorar que han aconseguit avançar moltíssim". Diu Colau que "hi ha hagut un canvi de govern que s'ha notat molt. El Consell de Ministres farà divendres una declaració molt concreta. Hi ha motius perquè es plantegin desconvocar la protesta"

Això sí, Colau adverteix que si decideixen mantenir la vaga "com a alcaldessa els exigeixo que es garanteixin els serveis mínims, com a persones amb discapacitat i hospitals, que no s'han respectat fins ara"

Ada Colau creu que Foment "va de debò a l'hora d'admetre el 1/30. Els he vist compromesos i preocupats per donar una resposta seriosa. A tots ens interessa que es resolgui bé "I ha recordat que el reglament que ara ha suspès la justícia" es va plantejar amb tota la base legal consultada i va ser aprovat amb un amplíssim consens. Només es van abstenir Partit Popular i Ciutadans "

Colau s'ha mostrat molt crítica amb Uber i Cabify: "Parlem de plataformes que fan grans beneficis i que tenen treballadors en situació molt precària. Al taxi està moltíssim més regulat i controlat.. El que no pot ser és la llei de la selva, que es compressin llicències per 50 euros i es revenguin ara per 80.000. No pot ser que per una bretxa legal uns llestos aconseguissin unes llicències baratíssimes que ara revenguin per un preu molt més gran, generant una competència deslleial"

L'alcaldessa assenyala que "ningú diu que no es pugui modernitzar el sector del taxi i replantejar les normes, però s'ha de fer de manera transparent" i demana que se separi el conflicte actual del debat de modernitzar el sector: "Ningú diu que no es puguin replantejar les normes, però s'ha de fer amb el consens del sector "