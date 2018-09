José Luis Ábalos: "Si uno colorea la España del peaje, aparece toda en el este"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha participado este martes en Alicante en un encuentro organizado por la Cadena SER y moderado por su director en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán.

En presencia de los agentes políticos, económicos y sociales más influyentes de la Comunitat Valenciana, el ministro ha anunciado que trabaja en un proyecto para hacer independientes las comisiones de investigación de accidentes. Ábalos ha querido dejar claro que "la seguridad va a ser uno de los referentes" de su gestión, pero advierte de que para hacer una comisión independiente hay que poner personas que “puedan permitirse la independencia y eso cuesta”.

La reforma de la financiación, "muy difícil"

El ministro Ábalos ha afirmado que espera que la Comunitat Valenciana tenga un buen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, pues reconoce que "cuando uno tiene raíz en alguna parte, siempre se nota".

Sin embargo, respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, ha sido menos optimista. Admite que es “muy difícil” para un gobierno que no sabe si acabará la legislatura, aunque, en el caso de la Comunitat Valenciana, “es de justicia”. Además, reconoce que “se enfrió la respuesta” con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Repetiría el 'Pacte del Botànic'

En clave de política autonómica, el ministro ha preferido no entrar a valorar la posibilidad de que Ximo Puig convoque elecciones anticipadas, aunque se ha mostrado partidario de repetir el Pacte del Botànic si se dan las condiciones. "Ha marcado un antes y un después en la Comunitat Valenciana y el resultado ha sido positivo", asegura Ábalos, que señala que no tendría "ningún problema" con el hecho de que Podemos entrase en el Consell.

El AVE La Encina-Xàtiva, en 2020, y a Elche, en verano



Ábalos también se ha pronunciado sobre el Corredor Mediterráneo, concretamente, respecto al retraso en las obras del tramo de la Encina, donde "no hay forma humana" de acortar los plazos de ejecución.

"Está licitado, no es un problema de recursos presupuestarios, sino de lo que tarda en ejecutarse", explica Ábalos, que ha recordado que el proyecto ha llegado con año y medio de retraso por la tardanza de la anterior administración. No obstante, ha anunciado que la idea de su Ministerio es acabarlo a finales del 2020.

En materia ferroviara también ha anunciado que el AVE en Elche estará en servicio el próximo verano y el cercanías entre Elda y Villena, en octubre. Además, en relación al aumento de tiempo del trayecto entre Madrid y Alicante debido al cambio de motores en 23 trenes, Ábalos ha cargado contra el anterior gobierno del PP, que no ha invertido "nada en seis años” en material rodante.

"No es viable volver a licitar la circunvalación de Alicante"



Preguntado por la liberalización de las autopistas, Ábalos ha reiterado su compromiso de no renovar las concesiones y poner fin al peaje en la AP7, ya que "si uno colorea la España del peaje, es curioso, se produce toda en el este". Además, asegura que "el mantenimiento es dinero, pero no es tanto como para decir que no se puede".

Además, en el caso de la circunvalación de Alicante, ha admitido que "no es viable" volver a prorrogarla.

Compromiso con el alquiler



En materia de vivienda, el ministro ha señalado que "hay que tener una estrategia de vivienda, que no la teníamos" y garantizar la función social de la misma. Por eso, ha confirmado su intención de plantear una Ley de Garantía de la Función Social de la Vivienda y de llevar a cabo una política orientada a hacer posible el alquiler.

"Si las comunidades no regulan las licencias VTC, lo haremos nosotros"



Respecto al conflicto del taxi y las VTC, Ábalos cree que estas son un transporte urbano, por lo que considera "absurdo" que no estén regulados en el ámbito que les corresponde. "Como no se trata de obligar, las comunidades autonómas que quieran regular su competencia lo harán y si no, lo haremos nosotros, pero no será un transporte urbano", advierte.

El eje Crevillente-Orihuela, antes de que acabe el año



Finalmente, en materia de carreteras, Ábalos ha anunciado que se va a poner en marcha antes de final de año el eje entre Crevillente y Orihuela, con cargo a los presupuestos de 2018.