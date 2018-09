Y en la víspera de San Mateo, encargamos los bollos

Y es que no paramos. Durante las fiestas de San Mateo sacamos la radio a la calle. No queremos quedarnos este viernes sin bollo, así que nos hemos ido a encargarlos a la confitería Santa Cristina. Desde su fantástica terraza hemos realizado el programa en directo, rodeados de toda la actividad que genera ese encuentro del centro de Oviedo con la Estación del Norte.

Comenzamos el programa, cómo no, hablando de la sentencia del caso Villa. En nuestro primeros minutos, el actual secretario general del SOMA, José Luís Alperi, nos trasladaba su satisfacción por la condena a tres años de prisión del ex lider minero, pero del mismo modo dejaba entrever "el sabor agridulce que trae consigo la sentencia, no en vano estamos hablando de quien lideró la organización durante muchos años".

Pudimos hablar durante algunos minutos con el director de los coros de la Fundación Princesa de Asturias, José Esteban García Miranda, recién llegado del VII Festival de Música Sacra de Bogotá en el que la formación asturiana ha obtenido un destacado éxito. Por cierto, hasta a el día 28 están buscando voces graves.

A la izquierda, José Esteban García Miranda / Cadena SER

Onofre Alonso nos acompañó, como cada jueves, para proponernos la visita a otro concejo asturiano. en este caso nos ha llevado a Yernes y Tameza, donde nos hemos detenido algunos minutoa para conocer mejor el Áula Vital que allí mantiene la Fundación Vital. Nos lo contó su presidente, Francisco Montesinos.

Onofre Alonso, en pleno viaje / Cadena SER

Y ya que estábamos en el Santa Cristina no podíamos dejar de charlar durante algunos minutos con su maestro obrador, Juan Ramón y con la guisandera de la casa, Olinda.