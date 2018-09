Anquela: "Vivo por y para el Oviedo y quiero ese respeto"

Real Oviedo y Elche se verán las caras el domingo en el Carlos Tartiere y hay dos factores a tener en cuenta para este partido. Uno por cada equipo. El conjunto azul tratará de conseguir la primera victoria ante su afición, mientras que el equipo franjiverde buscará estrenar el casillero de triunfos de la temporada.

Mañana sábado conoceremos la convocatoria de Juan Antonio Anquela y, con la baja de Carlos Hernández, se espera que la única novedad respecto a los 18 jugadores que se llevó a Lugo, sea la vuelta de Sergio Tejera en el lugar del canterano Edu Cortina.

El encuentro será a las 16:00 horas, y 30 minutos antes empezaremos con nuestra previa en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. El choque lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com

Un partido especial para Pacheta por su regreso al Tartiere, y que será arbitrado por el colegiado andaluz Abraham Domínguez Cervantes, quien debuta esta temporada en Segunda División. El colegiado no ha dirigido al Oviedo, pero sí al Elche en dos ocasiones con un balance de un empate y una derrota.

Escucha aquí la rueda de prensa de Anquela.

Confianza tras ganar al Lugo. “Las victorias dan tranquilidad, pero cada partido es una historia. A ver si somos capaces de dar un poco más. El Elche es un equipo serio, que sabe a los que juega, y con mucho criterio con balón y sin él”.

Tejera, recuperado, abre el abanico de posibilidades en el centro del campo. “Según estamos jugando queda uno fuera. Es un quebradero de cabeza pero tienes que ser consecuente con lo que se quiere. Yo imagino un partido y quién puede funcionar mejor”.

Últimos encuentros. “Solo hemos jugado mal el día del Zaragoza, y por momentos. Cuando se regala el rival no te perdona. En Lugo estuvimos bien, pero defensivamente concedimos más opciones de las que a mí me gustaría”.

Alanís y Carlos Hernández. “Alanís se ve que es futbolista, pero tenemos que ir con toda la tranquilidad del mundo. Hace tres días se decía que Carlos Hernández era el mejor central de la categoría y ahora ya no vale. A mí sí me vale. No sé si es que yo veo el fútbol de otra manera, pero aquí hay unos que se lo tienen que ganar a base de pico y pala y otros que con muy poco se les ponen por las nubes. Y a mí no me gusta eso. En el fútbol hay que ser respetuoso con todo el mundo”.

Plantilla. “Somos los justos. Estoy muy contento porque se sientan todos partícipes de esto. La gente dice que tiene que jugar uno u otro sin saber cómo quiero jugar o cómo está el futbolista en los entrenamientos”.

Enfado con las opiniones sobre los posibles cambios en el equipo titular. “Cada uno dice una alineación, y esto es la grandeza del fútbol. Lo único que tenemos que hacer es respetarnos. ¡A mí no me respetan! En España el entrenador es un mindundi y eso no puede ser. Tengo que contar hasta diez porque eso es lo que a mí me fastidia. Y el respeto empieza entre los propios entrenadores. Alguno venía a decirme una cosa u otra cuando su equipo no ha jugado ni a las tabas. Si me lo dices con respeto se puede hablar, pero no voy a pelear con nadie. Vivo mi vida y sé cuáles son mis problemas. El único problema que tengo es el domingo a las cuatro de la tarde, el resto todo se arregla. Quiero ver a mi equipo a la altura que requiere ese campo. Es importantísimo tener a la gente de cara, lo que tenemos que hacer es que no nos den la espalda. Respeto a todo el mundo, y por eso pido respeto para mí. No le falto a nadie, vengo a trabajar aquí todos los días dejándome la vida. Vivo por y para el Oviedo, y quiero ese respeto que alguna vez se olvida”.