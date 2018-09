"No nos van a parar con miedo"

En el pleno del ayuntamiento de Riosa tienen asiento 10 concejales además de su alcaldesa Ana Díaz (IU). Sin embargo, o quizá agravado por eso, el clima es irrespirable. Pero la situación se ha tornado insostenible después de que este fin de semana, el coche particular el concejal de Izquierda Unida, José Manuel Pello, apareciera totalmente rayado, y marcado en el techo y el capó con el acrónimo DEP (descanse en paz). El asunto ya era bastante grave de por sí, pero ha alentado además a la regidora a sacar a la luz los anónimos recibidos por ella misma hace unas semanas amenazándola con seguir la misma suerte que su compañero de coalición, Javier Ardines, asesinado en Llanes el pasado mes de agosto.

Sin embargo, este lunes, todos los concejales riosanos, incluyendo aquellos que en cada pleno protagonizan enfrentamientos cercanos a la afrenta personal, han participado en un pleno extraordinario en el que se ha dado lectura a una declaración de repulsa de la violencia. La declaración concluye solicitando a la Junta General del Principado, la Federación Asturiana de Concejos y a los Gobiernos de Asturias y de España que analicen urgentemente si las amenazas anónimas contra su alcaldesa y los daños causados en el vehiculo del concejal Jose Manuel Pello, pudieran estar relacionados con el asesinato de Ardines, lo que supondría una terrible involución democrática y de la convivencia inaceptables en el 40 aniversario de la Constitución Española. La declaración tambien exige la máxima diligencia a las fuerzas de seguridad del estado y al poder judicial en la investigación hasta las últimas consecuencias de estos hechos; los concejales han hecho además un llamamiento a toda la ciudadanía para que rechace este tipo de actos execrables y colabore para que los autores de los mismos rindan cuentas por ellos ante la justicia y la ciudadanía.

Tras el pleno se ha celebrado una concentración a las puertas de la casa consistorial expresando el mismo sentir, al que le han puesto el colofón los gritos de los propios vecinos que han participado, asegurando "no tengo miedo".

La alcaldesa se ha puesto al frente de la concentración arropada por otros ediles de la comarca compañeros de coalición como Aníbal Vázquez de Mieres o Mino García de Morcín. La alcaldesa ha sido clara, si el autor de estas canalladas pretende hacerles dar un paso atrás no lo van a conseguir: "A esto hay que ponerle freno con unidad. Nadie se merece unas amenazas de muerte. No nos van a parar. Quine quita y pone alcaldes son los vecinos y nadie más. Ni el miedo ni las amenazas. No nos van a parar".

La gravedad de lo ocurrido en Riosa han provocado de nuevo el pronunciamiento de la Junta de Portavoces del parlamento regional que este lunes ha aprobado una declaración unánime de todos sus grupos a propuesta de IU condenando las amenazas a los ediles riosanos y apoyando su actuación libre y democrática frente al intento de accionarlos.