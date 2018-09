UGT ve "surrealista" a la patronal asturiana y prevé un "otoño caliente"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado de “surrealista” a la patronal asturiana, FADE, por desvincularse del acuerdo salarial estatal. Desde la dirección asturiana del sindicato, hablan directamente de un “otoño caliente” si no se desbloquea la renovación de convenios que afectan a unos 120.000 trabajadores.

Entre esos convenios, se encuentran algunos tan importantes como el de Limpieza o Metal. En Limpieza, está convocada una huelga indefinida a partir del próximo día 23. El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, aún tiene esperanza de que la patronal rectifique y no llegue a iniciarse el conflicto. Califica de “irresponsable” a una patronal que, al no sentirse concernida por el acuerdo estatal, alienta ese “otoño caliente” que anuncia el sindicalista. Fernández Lanero dijo que "lo que tenemos que negociar en Asturias no es cuánto hay que subir los salarios, eso ya está negociado en Madrid", afirmó, para agregar que "lo que hay que negociar aquí es lo que ha quedado para la negociación sectorial. Lo que no podemos es partir de discutir lo que ya se ha firmado y costó más de un año pactar", señaló.

Pero Asturias no es una isla. Aunque en ninguna otra comunidad hay pronunciamiento tan explícito como el de FADE, sí hay sectores que se resisten a aplicar el acuerdo estatal. De persistir esas actitudes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se muestra decidido a exigir al Gobierno que adelante la aplicación del acuerdo sobre salario mínimo interprofesional que lo fija en 14.000 euros anuales. Álvarez señaló directamente a la patronal asturiana a la que atribuyó "una actitud surrealista. Está representada físicamente en la CEOE y el acuerdo está aprobado por unanimidad. La verdad es que es un acto de surrealismo, por no decir de cobardía, venir para Asturias planteando cosas que no se plantearon donde tenía que haberse hecho", dijo.