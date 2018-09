Los ancianos desahuciados en Oviedo rechazaron la ayuda de los servicios sociales

La historia de la pareja de septuagenarios que durmieron dos noches en el Campo de San Francisco de Oviedo, tras ser informados de que iban a ser desahuciados va matizándose después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la hiciera pública este lunes. La concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, ha dado explicaciones ante la dimensión mediática de este caso. Asegura que este matrimonio acudió a los servicios sociales después de haber pernoctado en la calle. Lo hicieron en dos ocasiones, y en las dos se fueron sin solicitar ninguno de esos recursos.

La cronología es importante. Según el relato de la concejala el ayuntamiento no tuvo conocimiento previo de la situación de este matrimonio, previo se entiende a que ambos, mayores los dos de 70 años, pasaran dos noches a la intemperie en el parque del centro de la ciudad, tras serles comunicado el desahucio de su casa, el día 18 de septiembre, por impago de alquiler. Abandonaron su casa y no acudieron a los servicios sociales hasta el día 20. Allí preguntaron por la concejala, y fueron atendidos por una trabajadora social que les explicó los recursos municipales a los que tenía derecho, una vivienda de emergencia social del ayuntamiento, o al ser mayor de 65 años poder solicitar plaza o apartamento en uno de los establecimientos residenciales para mayores del Principado. Soluciones habitacionales que tardan un tiempo en tramitarse, y en ese tiempo lo que se les ofreció fue un alojamiento temporal, es decir, pernoctar en el albergue municipal, y las comidas en la cocina económica. Según el relato municipal en esa ocasión "rehusaron solicitar dichos recursos y se fueron". La concejala ya tenía en ese momento conocimiento del caso a través de la PAH y en contacto con ellos pidió que volvieran a servicios sociales, segunda ocasión en la que tampoco aceptaron ayuda. A día de hoy (martes) Marisa Ponga ha asegurado que no han cursado solicitud alguna para recibir alguna de esas ayudas.

Así las cosas, desde el Ayuntamiento de Oviedo, sostienen que "esta es una situación extraordinaria", lo decía el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que añadía que "el matrimonio no consideró oportuna aceptar la oferta de ayuda que se les hizo y no se puede obligar a nadie ante carencias que acepte lo que se les ofrece para suplir esas carencias ".