El Principado limita a dos meses el plazo máximo para pruebas diagnósticas

El gobierno del Principado ha dado luz verde este miércoles al decreto que regulará los tiempos máximos de espera en las listas sanitarias. El Servicio de Salud del Principado se compromete a facilitar en dos meses la primera consulta externa en diez especialidades médicas y el mismo plazo para pruebas o procedimientos terapéuticos que puedan suponer un mayor impacto en la salud de pacientes. Serán seis meses de tiempo de espera máximo en el caso de algunas intervenciones quirúrgicas.

El decreto no es una guía, dice el consejero Francisco del Busto, sino una norma, por lo que si los ciudadanos se hallan prontos a cumplir el plazo máximo de espera en una lista sanitaria, se les ofrecerá otro hospital para ser atendido. La idea es trabajar en red, sin descartar derivaciones a otros centros, no sólo públicos sino incluso concertados, para cumplir los plazos aunque no se barajan así la derivación a centros privados sin conciertos. Eso si, no se obligará a ningún paciente a desplazarse si no quiere.

El decreto que entrará en vigor las próximas semanas, cuando se publique en el boletín oficial de la comunidad, recoge así dos meses de espera máximo para la primera consulta externa en diez especialidades médicas: ginecología, uroglogía, traumatología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, neurología, cirugía general o digestivo y cardiología. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, serán 180 días máximo, en casos como operaciones cardiacas, cataratas o implantación de prótesis de cadera y rodilla. Para lograr el objetivo, se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión para que las personas estén informadas de manera individual y confidencial.