Duplican las plazas de aparcamiento en el Polígono III

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha creado 267 nuevas plazas de aparcamiento en el Polígono III gracias a la implantación del nuevo sistema de batería inversa, “mucho más seguro que el tradicional y que permite ganar espacio para que estacionen más vehículos”, tal y como ha explicado el concejal de Policía, Javier Ferreres.

Este proyecto de reordenación de las plazas empezó de forma piloto a principios de año en la calle Valencia y “muchas personas nos pidieron que se ampliara”. Así, en estas semanas se está señalizando las calles Joan Fuster, Francisco Fuertes Antonino, Jaume Valls Canós, Mosen Ricardo Miralles, Juan Viruela, José Antonio Rodríguez, Severo Ochoa, Ernesto Pérez Almela, Vicente Peirats Montón y Miguel Arnau Abad.

En estas zonas se pasa de los anteriores 333 puestos de aparcamiento a las 600, por lo que casi se duplican “en una zona de la ciudad en la que hay muchas viviendas y por tanto existe esta demanda”. El edil ha señalado que también se “solucionan otros problemas, como que a la salida de algunos garajes no se podía hacer el giro correctamente porque no había contravados”, los estacionamientos en doble fila y “se consigue reducir la velocidad de los vehículos, al no ser los viales tan anchos”.

El aparcamiento en batería inversa tiene otras ventajas: al abrir las puertas del coche la salida natural de los pasajeros es hacia la acera, lo que es “especialmente importante si hay niños, que no bajan a la calzada”. Además la descarga del maletero se hace desde la acera y “se sale del aparcamiento de cara” y, por tanto, “con mayor visibilidad”.

Por otra parte, dentro de este plan también se están pintando 66 pasos de peatones que no existían, porque “aunque en el Polígono III estaban hechas las accesibilidades en las aceras desde su urbanización, incomprensiblemente no se pintaron pasos de peatones”, ha finalizado Ferreres.