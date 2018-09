Lastra afirma que los dos túneles de la variante de Pajares abrirán en 2020 y para tráfico mixto

El Gobierno asturiano mantiene la fecha de 2020 para la apertura de la Variante de Pajares. Es la comprometida por el anterior Gobierno del Partido Popular pero, según aseguró este jueves el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, se abrirán los dos túneles y con tráfico de viajeros y mercancías.

Lastra dijo estar en condiciones de afirmar que el actual Ministerio de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, ha hecho las modificaciones pertinentes en los contratos y las licitaciones para mantener los plazos anunciados por el anterior, Íñigo de la Serna. De este modo, Fernando Lastra sostiene que la Variante de Pajares estará en funcionamiento en 2020, pero además, estarán abiertos los dos túneles y "garantizado" el tráfico mixto. Recordemos que el compromiso de De la Serna era abrir ese año un solo túnel y había acordado con Foro hacerlo en ancho internacional que actualmente permite solo tráfico de viajeros.

No hay, por tanto, discrepancias en cuanto a la llegada de la alta velocidad. Otra cosa son las Cercanías, que serán objeto de la reivindicación asturiana en la próxima entrevista de Lastra y Ábalos, que este miércoles pidió el Gobierno asturiano. El consejero quiere abordar el asunto con diálogo y sosiego, pero no hay paños calientes para la precaria situación de las cercanías ferroviarias asturianas de las que dijo que "no hay día sin sobresalto".

Lastra, en respuesta al diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, apostó por dar el máximo protagonismo a la Alianza por las Infraestructuras que integra a más de una veintena de organizaciones. Dice que refuerza unas reclamaciones que presenta como de toda la sociedad asturiana. Zapico le animó a ampliar esa alianza y vencer “el vértigo que les da llegar a acuerdos a algunas organizaciones”, señalando, por ejemplo, a Podemos o Foro, que rehusaron en su momento integrarse en esta alianza.