A los 60 años a la universidad

La esperanza de vida también ha incidido en la presencia de personas mayores en la universidad. En Euskadi, de las cinco universidades existentes, tan solo en dos hay mayores de 60 años. En la Universidad del País Vasco, se han matriculado para este curso 49 alumnos con este perfil, 19 mujeres y 30 hombres. Derecho es la carrera con mayor tirón, con 8 matriculados Le siguen Antropología Social con 7 o Arte, con 6. También hay dos alumnos mayores de 60 años en Medicina y uno en Ingeniería Ambiental. A esos 49 se suman los 89 alumnos vascos matriculados hasta el momento en la UNED -el plazo de matriculación concluye el 23 de octubre-. Durante el curso pasado fueron 229 repartidos en los tres campus de Bergara, Bilbao y VItoria-Gasteiz.

Universitarios vascos mayores de 60 años: * 49 en la UPV * 89 en la UNED -abierto el plazo de matriculación hasta el 23 de octubre-. 229 durante el curso 2017-2018.

En la víspera del Día Internacional de las Personas de Edad, en A vivir que son dos días Euskadi, la irundarra Soraya Gabilongo ha compartida su experiencia en el campus de la UPV en Donostia donde estudia cuarto curso de Antropología Social. Acaba de cumplir 60 años y compatibiliza los estudios en la universidad con su trabajo. Soraya espera terminar la carrera y el Trabajo Fin de Grado este curso, algo que le llena de vitalidad. "Al principio tenía mis dudas, asegura. Empecé haciendo seis asignaturas el primer curso y seis el segundo. Ya tercero me animé a hacerlo completo". Había estudiado formación profesional anteriormente y la universidad ha sido una novedad para ella. Reconoce que "el profesorado es un lujo, es un lujo que alguien te diga lo que tienes que leer y cómo lo tienes que leer".

Una de las carreras más demandadas entre los mayores de 60 años es la de Derecho / Pexels

Manuel López vive a sus 66 años sus primeros días en la universidad. Las clases comenzaron el pasado día 10 de septiembre y, desde entonces, está descubriendo la carrera de Periodismo que cursa este santurtziarra en la UPV. Prejubilado desde los 52, estuvo 5 años en las Aulas de la Experiencia pero deseaba ampliar su formación y se preparó para entrar en la Universidad. Reconoce estar ante algo "apasionante, nuevo y distinto". "Todo el tema de la información siempre me ha gustado pero la vida me ha llevado por otros terrenos. Me gusta el debate y el hablar", apunta. Preguntado por sus compañeros de clase, sostiene que está cambiando su forma de ver a la juventud. "Veo a los jóvenes mejor de lo que yo creía. Aquello es otro mundo", afirma. "Al principio me miraban con extrañeza al ver a un 'jubileta'. Pero después los vas conociendo y son gente maja". En cuanto al hábito de estudio, afirma que le está costando un poquito. "Estoy desentrenado, sobre todo en el tema de informática, no en lo que se refiere a estudiar".

La curiosidad es la principal motivación a la hora de matricularse en la universidad / Pexels

Luis Sordo comenzó hace veinte días a estudiar su tercera carrera. Antes había estudiado Económicas y hace un año terminó Periodismo. A sus 69 años, inicia sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en la UPV. Asegura que el esfuerzo que antes dedicaba a su trabajo ahora lo canaliza a través del estudio. También reconoce que ha cambiado la docencia y destaca el ritmo acelerado y vertiginoso que reina hoy en la universidad, "muy diferente al de hace unos años", apunta.