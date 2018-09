Cs: "El gasto diario del crucerista está un 34% por debajo de la media nacional"

Según Cs, el crucerista no gasta en Cartagena.

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado que "una de las cosas más alucinantes del borrador del Plan de Comercio es que no contiene una sola mención a la principal reclamación de los hosteleros y comerciantes de Cartagena: el impulso de la promoción exterior".

El portavoz de Cs ha explicado que en La Coruña, más del 85 % de los cruceristas que llegan a esa ciudad disfrutan de su gastronomía y realizan compras en el pequeño comercio, en Valencia, Coruña Barcelona, Cádiz, el gasto medio por día de sus cruceristas se sitúa entre los 65 y los 100 euros, la media del gasto diario del crucerista en la ciudad es de 53 euros, mientras que en Cartagena ronda los 35 euros, "estamos un 34 por ciento por debajo de la media nacional, es evidente que necesitamos una estrategia conjunta entre todos los actores, Cartagena Puerto de Culturas, sector comercial y hostelero y Autoridad Portuaria; por muy buenos que sean los resultados para Cartagena del turismo de cruceros, si la ciudad no es recompensada porque el Gobierno local no es capaz de sacar un plan que lleve a turistas y visitantes a nuestros comercios, no estamos haciendo nada".

Por este motivo, Ciudadanos ha incluido entre sus propuestas al Plan de Comercio, que la Autoridad Portuaria sea incluida en el Consejo para diseñar junto con el Ayuntamiento y los colectivos del sector una estrategia de atracción comercial para que los miles de cruceristas que nos visitan cada año no pasen de largo por nuestros negocios".