La Audiencia avala la labor de la jueza en el caso del parricida

El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, ha defendido este jueves la "solvencia y la profesionalidad" de la jueza de Violencia de Género que denegó la orden de protección a la madre de las niñas asesinadas a manos presuntamente de su padre, que después se suicidó.



En un encuentro con periodistas, Marco ha dicho: o hay "máquinas expendedoras de órdenes de protección y autos de prisión o dejamos que los profesionales decidan, asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación".



Preguntado por los procesos judiciales que se abrieron en torno a la separación de la pareja, el presidente ha dicho que el proceso civil fue "ejemplar" y el proceso penal "murió en mayo" con el sobreseimiento acordado por todas las partes.



"Sería bueno que cada uno asumiera su cuota de responsabilidad y la llevara sin ocultarla", ha indicado José Manuel Marco.



Según el relato de los hechos judiciales, la madre de las niñas presentó una denuncia por amenazas el pasado 24 de febrero en la que decía que el hombre, en una cafetería, la había amenazado con matarla a ella y a las niñas.



El juzgado de guardia -ya que se produjo en fin de semana- celebró una vista, ha explicado Marco, en la que ella pidió "la suspensión del régimen de visitas", a lo que el fiscal se opuso y "no pidió orden de alejamiento", algo que a juicio del presidente de la Audiencia "podría haber hecho".



A los tres días el Juzgado de Violencia sobre la Mujer volvió a citar a los afectados y en esa ocasión el Ministerio Fiscal y la mujer solicitaron una orden de protección de alejamiento de 250 metros.



La jueza dictó un auto y la denegó, y "a partir de ahí el Ministerio Fiscal ha ido de la mano de la juez, ya que se opuso al recurso de reforma que presentó la mujer ante la denegación de la orden de alejamiento y pide que se confirme el auto".



El 6 de abril se dio curso al recurso de apelación interpuesto por la particular y "nuevamente se opone el fiscal al recurso", mientras que el 26 de mayo la mujer presentó un escrito manifestando que "es su voluntad desistir del recurso".



Así, desde mayo, cuando se archivó el asunto al haber desistido la mujer y el fiscal pidió también el sobreseimiento, "la causa penal muere", según Marco.



El Ministerio Fiscal ha dado su opinión en cuatro ocasiones, ha indicado Marco: "En una ha pedido protección y en las demás, lo que ha hecho es oponerse a medidas de protección y supresión de visitas".



Marco ha indicado que los medios de comunicación "orientan" sus informaciones y, a su juicio, "siempre se enfoca hacia el más débil o al que estamos acostumbrados a darle bofetadas, que siempre es el juez el que falla".



Según el presidente de la Audiencia, "se deniegan muchas órdenes de protección y muchísimas otras se conceden", pero ha agregado: "No me cabe ninguna duda de la solvencia y profesionalidad de la juez de Violencia de Género de Castellón" y esa denegación, ha añadido, "contó con el beneplácito del Ministerio Fiscal en dos ocasiones".



Marco ha pedido hacer una reflexión colectiva porque "lo que nadie tiene es una bolita mágica" y a veces "es fácil criticar y censurar a posteriori", aunque "evidentemente cuando alguien muere, algo falla".



El procedimiento civil era de separación "ejemplar", ha dicho el presidente, que se desenvolvía inicialmente bien hasta el impago de 1.200 euros de varias cuotas que se materializó a finales de agosto con el embargo judicial de las cuentas del presunto parricida. EFE

LA ALCALDESA PIDE PERDÓN

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha anunciado esta mañana que le ha enviado una carta a Itziar, la madre de las niñas asesinadas por su padre, pidiéndole perdón por haberle fallado como administración.

Marco afirma que hemos fallado y fracasado como sociedad por no haberlo detectado y por ello le ha pedido perdón a la madre de las niñas a través de una carta. Marco también le ha ofrecido el apoyo de todos los concejales de la corporación municipal

DEFENSOR DEL PUEBLO

El defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio para confirmar la existencia de una denuncia previa por violencia de género en el caso de las dos niñas asesinadas en Castellón y determinar si había orden de alejamiento de las menores. También ha solicitado el defensor del pueblo datos sobre la valoración de riesgo realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad al padre y asesino de las niñas.