La comunidad ecuatoriana en Alicante se moviliza ante el cierre del consulado

La comunidad ecuatoriana en Alicante se moviliza ante la decisión del Gobierno de este país de cerrar la oficina consular de la capital provincial. Han comenzado a recoger firmas con las que hacer fuerza para que no cese un servicio público "fundamental" para todos los residentes en la provincia.

El Ejecutivo ecuatoriano argumenta la decisión en la necesidad de "reducir el gasto público" pero desde la Asociación Intercultural Familiar recuerdan que superan los 25.000 ciudadanos ecuatorianos los que tendrán que desplazarse a Murcia o Valencia para hacer trámites administrativos.

El presidente Vinicio Cañar destaca no obstante que son 8.000 los votantes ecuatorianos, pero que más del 70 % de los inmigrantes cuentan con doble nacionalidad, de ahí que la cifra exacta no se refleje. Mantiene que a pesar de que muchos "no entren en la estadística de población extranjera" necesitan la oficina para tramitaciones básicas.

Puede firmarse la petición en la propia oficina consular ubicada en la calle Óscar Esplá, 3 de Alicante.

Por cierto, que eco de este malestar se ha hecho la edil de Guanyar, Julia Angulo, procedente de Ecuador. Ha enviado un escrito al embajador en España pidiendo que reconsidere la decisión y se siga prestando este servicio.

Además del de Ecuador, en Alicante quedan otros cinco consulados o agencias consulares: los de República Dominicana, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo.