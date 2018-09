Sanidad reordena el servicio de Oncología y aumentará los especialistas

La Generalitat niega que, como asegura el Partido Popular, vaya a disminuir el Servicio de Oncología del Hospital de Sant Joan en favor del de La Vila Joiosa. Desde el Consell aseguran que su intención es ampliarlo antes de final de año.

A partir del 1 de octubre, será efectiva la reorganización del servicio anunciada por la Conselleria de Sanitat. Se reubicarán los nueve oncólogos que hasta ahora trabajaban en ambos hospitales, de manera que cinco de los especialistas permanecerán de manera permanente en Sant Joan y el resto será destinado al Hospital Marina Baixa. La intención de Sanitat es, además, ampliar la plantilla oncológica de Sant Joan hasta un total de seis profesionales.

Sin embargo, para el PP de San Juan esta reorganización supone dejar "bajo mínimos" a su centro. Consideran los populares que se está reduciendo el número de personal, que debe dar servicio a más de 200.000 habitantes, para favorecer al de Marina Baixa. Por ello, iniciarán el lunes una recogida de firmas en su despacho del ayuntamiento. Sostienen que otros hospitales como el de Elche, con muchos menos habitantes, presumen de una plantilla superior.

No obstante, fuentes del Hospital de San Juan aseguran que los nueve oncólogos reubicados pertenecían a un servicio compartido entre ambos centros y que no eran personal exclusivo del de San Juan. Por lo tanto, afirman que no se está reduciendo la atención, sino distribuyendo los mismos efectivos que ya existían. Por otra parte, reconocen que este movimiento del personal podría obligar a algunos pacientes a cambiar su médico habitual, lo que ha suscitado la polémica entre los afectados.