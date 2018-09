Sonorama, hermano mayor

El espíritu de Sonorama Ribera se ha trasladado este viernes 28 de septiembre a Valladolid para impulsar el sector de la industria musical de Castilla y León. El festival ribereño apadrina la celebración este sábado del foro Despega CYL, una jornada que tiene como objetivo consolidar la industria musical de Castilla y León, promocionar las bandas de la región y establecer nexos entre los distintos profesionales y gremios del sector.

Promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León y comisionado artísticamente por Sonorama Ribera y sus promotores El Planeta Sonoro, este encuentro se celebra durante todo este viernes en la Biblioteca de Castilla y León de Valladolid. A lo largo de la jornada se desarrolla una programación musical de conciertos con artistas y bandas como la leonesa Nadia Álvarez, los vallisoletanos Octubre Polar y Kike Sumillera y los burgaleses Sioqué. De forma paralela se están celebrando encuentros profesionales para conectar a los artistas con la industria. Las ponencias van dirigidas tanto a programadores como a artistas y a otros profesionales del sector.

El objetivo de esta jornada es, según sus organizadores, el desarrollo de redes de contacto entre artistas, promotores, agencias de promoción, gestión y comunicación “para generar, promover y dinamizar a largo plazo una industria musical más sólida y quién sabe si conseguir una relación contractual satisfactoria.”

Tanto los conciertos como las ponencias han estado abiertas a todo tipo de público: desde los propios artistas que quieren visibilizar su proyecto hasta oyentes interesados en la industria musical.

En el foro participan 29 grupos musicales.

Contenidos de ‘Despega’

Los encuentros profesionales que se llevan a cabo, estarán a cargo de destacados expertos en distintas ramas de la creación musical. Así, Ana Medina hablará de comunicación, a partir de su dilatada experiencia en grandes entidades de la industria como Herzio, Telefónica, Sr. Burns, PRISA, Pinkhouse Management y Emerge; actualmente se ocupa de la comunicación de bandas de música como Samu del Río, Isma Romero, Beris, Moses Rubin, La Sonrisa de Julia, Mister Marshall, Penny Necklace, Lázaro, Anaut, Veintiuno o Triángulo Inverso.

Por su parte, Marcos Ayuken abordará los entresijos de la producción y gestión musical. Ayuken es director de la agencia de producción y management AYUKEN MP y es un reconocido experto en la gestión de carreras musicales, con artistas como Morgan, New Day o Dinero, además de programar ciclos, producir giras dentro y fuera de España o trabajar la técnica para festivales como Resurrection Fest, Tsunami o Sonorama Ribera.

En la segunda parte del foro, durante la tarde de hoy, intervendrán Javier Liñán y Alex Cooper. Liñán analizará las principales claves de la industria discográfica, desde su experiencia en distintos sellos como RCA; allí era responsable del descubrimiento de nuevos talentos y de supervisar el desarrollo artístico de músicos de la compañía, donde ficharon a Los Planetas, su primer grupo, al que seguirían Los Enemigos y otros muchos sucesos discográficos. Más tarde su trayectoria profesional ha discurrido por Warner Chapell y a principios de 2000 creó un sello dentro de Virgin que se llamaba Chewaka, donde fichó a Manu Chao.

La última ‘master class’ del foro vendrá de la mano del artista Alex Cooper, figura imprescindible para entender la historia del pop en España al frente del proyecto musical Cooper.

Las clases magistrales se alternarán durante el desarrollo del Foro con cuatro interpretaciones musicales de otras tantas bandas emergentes de música de la Comunidad. Estos pequeños conciertos se desarrollarán en el Patio de las Palmeras de la Biblioteca de Castilla y León. Durante la mañana del día 28 los asistentes al foro disfrutarán de dos ‘showcases’, el del grupo vallisoletano Octubre Polar y el de los burgaleses Sioqué. Por la tarde, serán Kilo Sumillera, en primer lugar, y la leonesa Nadia Álvarez finalmente, quienes ofrecerán una muestra de la mejor música emergente de Castilla y León.

El Foro promocional de los grupos de música emergentes de Castilla y León se verá enriquecido por la presencia de destacados promotores culturales. Así, entre otros muchos, en`Despega’ estarán Emerge Producciones, que ha trabajado con artistas como Sidonie o Nacho Vegas y en la actualidad programan los ciclos musicales de Mahou-San Miguel; Charco, una promotora de festivales, giras, conciertos y agencia creada para el desarrollo de artistas iberoamericanos con sedes en España y Chile; Acces (Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en Director), que nació con la misión de estructurar y profesionalizar el sector de la música en directo, a través de la formación permanente y el reconocimiento de los profesionales del sector; Nordika Producciones, empresa nacida para difundir la música, organizar conciertos y representar a bandas musicales; Santander Music, festival cántabro con 10 años de recorrido, que se ha convertido en un referente en la zona norte peninsular, y destaca por programación que apuesta por las bandas independientes. En el foro estarán también responsables de Get In, promotora musical de actividad, no sólo en España, sino también en el resto de Europa, en Iberoamérica y en los Estados Unidos.