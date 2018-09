Anquela: "A mí solo me van a echar los resultados"

El Real Oviedo afrontará este fin de semana la séptima jornada de Liga. Los azules visitarán Santo Domingo para medirse al Alcorcón (domingo, 12:00 horas), un escenario que no se le ha dado nada bien en los últimos años. Las tres visitas anteriores, tras la vuelta de los carbayones a Segunda División, terminaron con derrota. Con Generelo en el banquillo, el conjunto alfarero venció 1-0 en la temporada 2015/2016. Una campaña después, el Oviedo de Fernando Hierro cayó 5-2, mientras que el pasado curso, ya con Anquela como técnico, los ovetenses perdieron 2-0. Y los datos negativos frente al equipo madrileño no terminan aquí, sino que de los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos, cinco de ellos fueron ganados por el cuadro amarillo, tanto en el Carlos Tartiere como en Santo Domingo. La única victoria de los azules fue el 17 de octubre de 2015, que ganaron 3-2 en el municipal ovetense gracias a un doblete de Toché y un tanto de Cristian Rivera.

El Alcorcón del exoviedista Cristobal Parralo ocupa zona de play-off, es quinto, y tiene dos puntos más que el Oviedo. En la pasada jornada venció 0-2 al Cádiz en el Ramón de Carranza y solo ha perdido un partido en este inicio de competición ante el líder, el Málaga, en La Rosaleda (1-0). Por su parte, el conjunto de Juan Antonio Anquela, si bien es el segundo peor equipo como local de la categoría -únicamente el Extremadura tiene peores números- a su vez nadie suma más puntos a domicilio después de dos victorias y un empate. Además, los carbayones han firmado el mejor comienzo de competición desde la vuelta al fútbol profesional.

Para este próximo partido, Anquela tendrá las bajas seguras de Carlos Hernández y Carlos Martínez. Ambos futbolistas estarán apartados de los terrenos de juego durante las próximas semanas. En el caso del lateral navarro se lesionó el pasado lunes y sufre una distensión y una rotura de fibras en el aductor de su pierna derecha. En cuanto a los casos de Saúl Berjón, Toché y Diegui, que no se pudieron entrenar con normalidad estos días atrás, todo a apunta a que estarán disponibles para entrar en la convocatoria que se conocerá mañana tras la sesión matinal.

El técnico jienense prepara cambios en su once, uno de ellos se espera que sea la entrada de Sergio Tejera en el centro del campo, veremos si en el lugar de Javi Muñoz o Boateng, y otro podría ser en la defensa una vez que el equipo ha encajado 9 goles en 6 partidos y solo ha logrado dejar la portería a cero en una ocasión. En el partidillo que disputan habitualmente los jueves, Alanís acompañó a Forlín en el centro de la zaga por lo que no se descarta que el mexicano pueda debutar como titular con la elástica carbayona. En el caso de ser así, la duda estaría en saber si Anquela mantendría a Mossa en el lateral izquierdo o se decantaría por Christian Fernández. Ambas pruebas fueron realizadas por el entrenador andaluz en el encuentro ante los jugadores del filial y juvenil.

Escucha la rueda de prensa de Anquela.

El Alcorcón. “Juega muy bien al fútbol. Hasta el momento es el mejor equipo que yo he visto. Es el más intenso y el que mejor juega. Están equilibrados y están arriba por méritos propios. Vamos a competir y lo haremos con la ilusión y las ganas que este equipo tiene que llevar siempre a cualquier partido”.

Posibilidad de que Christian Fernández juegue como lateral. “En ese aspecto nunca hemos sido rígidos. Hemos jugado en función de lo que interesa. Es una posibilidad más. Hemos hecho una plantilla corta pero con gente que puede jugar en varias posiciones”.

Críticas en torno al equipo. “A mí nadie me ha regalado nada en esto del fútbol. Todo lo que he conseguido ha sido a base de pico y pala, y de ser un tipo honrado desde el primer segundo hasta el último. Este equipo me ha llegado al corazón por muchas cosas. A mí no me ha regalado ni Dios nada, con todo el respeto del mundo. Lo he ganado año tras otro yendo por derecho y mirando a la cara a todo el mundo. No voy a cambiar. ¿Que los resultados dicen que me tengo que ir? Pues adiós. Y no hay ningún problema, con todo el dolor de mi corazón. Pero a mí no me obsesiona eso. A mí solo me van a echar los resultados porque por el trabajo no me van a echar jamás. Si tengo que venir a las seis de la mañana y salir a las once de la noche lo haré. Solo me dedico a mi Real Oviedo del alma. Aquí se cuestiona todo lo que pasa, que a ver por dónde viene o deja de venir... Lo único que me preocupa es mi partido y que mis chavales vayan a muerte, que sé que no me van a fallar jamás”.

El encuentro será a las 12:00h, y 30 minutos antes empezaremos con nuestra previa en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. El choque lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com