Scorsese protagonizará 30 actividades en una semana

El cineasta, Martin Scorsese, concentrará buena parte de las actividades de la semana previa a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia tendrá lugar el 19 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Bajo el título genérico “Fábrica Scorsese”, ha programado treinta actos que incluyen desde un encuentro con el público en Gijón, hasta la proyección de lo esencial de su filmografía en la Fábrica de Armas de La Vega en Oviedo o un encuentro del director con profesionales españoles del cine.

Todos los premiados van desarrollar una gran actividad, como es costumbre, pero el realizador de “Taxi Driver” va a ser el protagonista de buena parte de ellos, hasta el punto de quedar perfectamente individualizados del resto. Se van a desarrollar entre los días 11 y 18 de octubre y está asegurada la presencia de Scorsese en, al menos, dos de ellos: el encuentro con cineastas de toda España y el acto con el público en el Teatro Jovellanos de Gijón. En versión original con subtítulos, se podrán ver 18 películas, tanto del propio Scorsese como restauradas por The Film Foundation, creada por el cineasta. Las proyecciones serán todas en la Fábrica de Armas de Oviedo, excepto Taxi Driver Sinfónico, con música en directo, en el teatro de La Laboral de Gijón. La Fábrica de Armas, en tres naves y una plaza, están perfectamente acondicionadas pero hay un aspecto que la Fundación no ha podido resolver, según su directora, Teresa Sanjurjo, quien advirtió que "lo que no hemos hecho es poner calefacción. No hay. Las películas son largas y el público debe ir con ropa de abrigo". Buena parte de las proyecciones, contará con música en vivo.

Además, en torno a Scorsese habrá conciertos, debates, talleres y hasta un taxi neoyorkino circulando por las ciudades asturianas conducido por las mujeres taxistas. El acceso a todos los actos, cuya relación se puede consultar en la web de la Fundación, será gratuito, previa inscripción que se podrá realizar en la misma web a partir del próximo día 8.

La directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, se mostró apenada por la confirmada ausencia de Fred Vargas, galardonada con el Premio de las Letras, que ha confirmado mediante una carte que no ppodrá estar en Oviedo el 19 de octubre por probleas de Salud. Sanjurjo ha recibido la noticia "con pena pero con respeto. Explica sus motivos y los hemos comprendido perfectamente". La ausencia de Vargas obliga a suprimir las actividades en las que estaba implicada, si bien todos los premiados participarán en diferentes actos en distintos puntos de Asturias cuya relación completa dará a conocer la Fundación el próximo viernes.