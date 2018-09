La oposición cierra el paso a las obras de la alcaldesa en Ponferrada

El equipo de gobierno de Ponferrada tendrá que tramitar la propuesta de modificación presupuestaria que ha presentado la oposición a excepción de Coalición por El Bierzo para el reparto de los 3 millones de euros de remanentes presupuestarios.

Ha sido presentada la enmienda a la totalidad, como es preceptivo, justo antes del debate de la propuesta del ejecutivo para sorpresa y enfado de la alcaldesa y de sus socios de gobierno. Ha sido el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández el encargado de ejercer de representante de todos los grupos políticos. La iniciativa ha provocado un extenso e intenso debate, para empezar sobre la legalidad de la misma, algo no estaba en duda por parte de los funcionarios del Ayuntamiento y, después, sobre la idoneidad de aprobar una propuesta que podría no acomodarse a los plazos necesarios para garantizar el uso de los fondos económicos. La regidora no dudó en realizarle un extenso interrogatorio a la interventora municipal para llegar a la conclusión de que, a juicio de la funcionaria, es imposible cumplir los plazos previsto. Este era el momento

Citna…

Es cierto también, reconocido por toda la corporación, que la propuesta de la oposición, con 16 votos a favor y 9 en contra, tendrá que volver a la comisión y requerir todos los informes y memorias necesarias, un proceso del que tampoco dudan en el resto de grupos políticos y que, aseguran sólo requiere de voluntad política. Así se lo exponían en pleno

Citna..

En todo caso, al portavoz del equipo de gobierno, Ricardo Miranda le ha dolido especialmente que la oposición haya esperado hasta el último momento para presentar un listado de obras cuando ha habido negociaciones y reuniones para confeccionar la relación de actuaciones de la propuesta oficial como lo demuestra, insiste en Miranda, que se hayan sumado las propuestas de USE y algunas del PSOE y Ciudadanos.

Citna..

El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz se ha mostrado mucho más tajante contra la alianza de la oposición, la primera y mayoritaria de todo el mandato municipal, para echar en cara al resto de grupos políticos que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar y ahora pretendan marcar la agenda del ejecutivo

Citna…

La alcaldesa ha cerrado el debate reprochando la presentación ‘a escondidas’ de esta iniciativa, recriminando la irresponsabilidad de la oposición y reservándose el derecho a acciones legales si se contradice, en algun momento, algún informe de los funcionarios a este respecto posteriomente

Lo ha hecho por imperativo legal, pero sepan que la propia secretaria se ha encargado de dejar claro que someter a aprobación la enmienda a la totalidad es potestad, únicamente, de la propia regidora como presidenta de la corporación. Dicho de otra forma, la alcaldesa podría haber ido en contra de la petición mayoritaria de todo el salón, una alternativa que ha declinado y que, además, la pone ahora en un brete. Y es que, tal y como ha recordado toda la oposición, podría poner en marcha la maquinaria administrativa mañana si lo cree oportuno y convocar las comisiones necesarias para acelerar los trámites. De momento, la regidora no ha avanzado ningún calendario o reunión en pleno. Sepan además que la alcaldesa está pendiente de un viaje al extranjero.