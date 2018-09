Berizzo quiere un Athletic valiente en el Camp Nou

El técnico Eduardo Berizzo aseguró que la visita del sábado al Camp Nou es "una prueba máxima" para el Athletic Club y que su equipo encara el partido frente al FC Barcelona con la obligación de "ser valientes" para tratar de obtener un resultado positivo.

"La gente valiente, aunque se equivoque en el camino, termina con éxito. Las dificultades en este partido existen, pero es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces", subrayó Berizzo en la rueda de prensa previa a este encuentro en el coliseo azulgrana.

Berizzo añadió que su plantilla está ya "recuperada" de las "sensaciones agrias" que dejó la dura derrota del pasado miércoles en San Mamés frente al Villarreal (0-3) y con la obligación de "reaccionar" y "corregir la línea" ante un rival que "en cualquier racha en la que se encuentre tiene la máxima dificultad".

"Si están heridos son peligrosos porque necesitan recomponer la situación, pero cuando están enrachados están llenos de confianza. Son magníficos futbolistas con un gran entrenador y en cualquier momento tienen máxima dificultad. Debemos jugar nuestro plan y que las fases defensivas no sean prolongadas", reflexionó.

El técnico de Cruz Alta aseguró que ese plan no pasa por una vigilancia individualiza a Leo Messi. "Su presencia requiere de mucha atención, pero nada que no hayamos hecho antes. No imagino ninguna persecución a él sino al Barcelona como un todo", aclaró.

"Es un campo donde debes presionar ajustadamente porque todo error te lo hacen sentir. Para igualar su calidad hay que presionar con justeza, agresividad y lo más alejado del arco. Ojalá las fases del partido donde debamos defender nos sean duraderas y hagamos transiciones hacia adelante con peligrosidad", añadió el técnico.

Berizzo aseguró además que a pesar de la dificultad de la cita la visita a un escenario "excepcional" como el Camp Nou y la posibilidad de enfrentarse al "mejor futbolistas de la historia" es "un privilegio". "Siempre es estimulante jugar partidos, aún los peores partidos con los peores rivales", apostilló.

Por otro lado, cuestionado sobre su política de rotaciones, aseguró que realiza los cambios en las alineaciones "pensando en el bien del equipo" y no en su "protección" y que eso "a veces conlleva jugar con el mismo once, a veces hacer rotaciones puntuales y otras masivas".

"En el Celta rotaba poco y era criticado por rotar poco. Y en el Sevilla rotaba mucho y era criticado por rotar mucho. Todo entrenador se expone a la critica y la critica siempre se ubica en el lado opuesto. A veces es conveniente un plan y a veces otro. En la elección del mejor plan esta el éxito, pero ustedes siempre hacen la critica a partir de la consecuencia de esa decisión", concluyó.