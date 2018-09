El titular de La Borriquita, Jesús de la Paz, visita cinco colegios en esta semana

El titular de la Hermandad de la Borriquita, Jesús de la Paz, visitará cinco colegios religiosos esta semana con la intención de acercar la Hermandad a los más jóvenes de la zona.

Las Esclavas, Salesianas, San Felipe Neri, el Rebaño de María y Salesianos, serán los centros que se visitarán "acercar la hermandad a la gente jóven de la feligresía" es uno de los objetivos que fundamnetan estas visitas según nos cuenta, Ignacio Ortíz, hno mayor de la Cofradía de la Paz.

Respecto a los problemas que está teniendo la hermandad para encontrar un capataz que que cumpla con los requisitos que quiere la junta de gobierno , Ortíz señala "la hermandad pide que se puedan cumplir los horarios y la estación de penitencia en un tiempo lógico" añade "andando al paso normal no cumplimos los horarios, hay que andar de una forma que se alivie el peso al recorrer grandes distancias, en todo el recorrido por igual" sobre el costal "no descartamos nada, aunque hay una normativa que define como hay que cargar los pasos en Cádiz, yo no sé lo que va deparar el futuro" Ignacio reconoce "no hemos conseguido dar con la tecla, el camino está abierto" por último concluye el hermano mayor "el objetivo es que se haga una estación de penitencia digna y que los hermanos nazarenos no suframos por culpa de la carga"