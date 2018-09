El Brexit, la crisis del euro, los rescates a Grecia, los populismos del Este

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA

De nuevo la actualidad vuelve a recordarnos una vieja canción que explicaba lo que iba a pasar hoy día con treinta años de antelación. Hoy, en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' nos preguntamos si es verdad que Europa ha muerto, tal como decían Los Ilegales, aquel grupo asturiano de punk macarrónico y divertido de los años ochenta.

No deja de ser curioso que la canción preconizara un futuro negro para Europa justo en el momento en el que mejor le iba a nuestro continente: fueron los ochenta y los noventa los años gloriosos de la Unión Europea, cuando con las incorporaciones de Grecia, Portugal y España se completaba una Europa de 12 países que no paraban de prosperar tanto social como económicamente y que se atrevió incluso a abrir sus fronteras por el tratado de Schengen, reordenó la economía en el tratado de Maastricht y se atrevió a poner en marcha una moneda única que entraría en vigor ya en el siglo XXI, el euro.

Eso eran en los felices años ochenta. Pero ahora en el siglo XXI, con la incorporación fallida de los países del Este, las crisis económicas que se han sucedido que han puesto en riego al propio euro, los rescates a Grecia, la salida de Gran Bretaña con el Brexit, los populismos de ultraderecha que cuestionan la propia Unión, la feroz competencia de la Rusia de Putin y el desencuentro con los Estados Unidos de Donald Trump, las crisis migratorias de africanos que empujan desde el sur, todo ello hace tambalear el sueño europeo. Ya no es feliz Europa. Y los Ilegales lo pronosticaron.

Fotos cortesía José Ibarra

La canción nos parecía chocante y divertida hace treinta años, y de todas aquellas premoniciones que desde la ciudad de Gijón nos hacía el líder de los Ilegales asturianos, Jorge Martínez, acertó al menos en dos: que ya no hay punkis en Londres ni hay muro en Berlín. Pero no todo está perdido: 35 años después de ser escrita “Europa ha muerto”, sigue habiendo valses en Viena, ruinas en Grecia, rusos en el Kremlin y la gente se sigue emborrachando por las calles de París. Y, no nos engañemos, pase lo que pase, siempre quedarán bancos en Suiza y papa en Roma. Esas cosas sí que son eternas y serían las últimas en caer en esta Europa nuestra, seguro.

Pues eso, vamos a darle un repaso a la Europa de hoy en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' con este pequeño himno punk que en forma de distopía nos dibujaba en 1983 una Europa decadente para el siglo XXI. Sí: decían los Ilegales que “Europa ha muerto”.

José Ibarra. Autor de 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'.